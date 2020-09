<span style='text-decoration: underline;'>POUR LUTTER DÉFINITIVEMENT CONTRE LE COVID-19 DANS LA SOCIÉTÉ </span>:<br><span style='color:red;'>La vigilance reste de mise</span>

Les services de l’association « irchade el ajyale » ont organisé une campagne de sensibilisation et de prévention sur le Covid-19. Cette action a pour but de permettre aux citoyens de connaitre les conséquences de ladite épidémie et les étapes à suivre pour se protéger correctement.

Les bénévoles desdits services conseillent les gens de toujours porter la bavette en sortant de chez eux et surtout dans les marchés et le transport en commun pour éviter de contracter ledit virus en ces lieux qui sont très fréquentés et où il y a grande foule et un contact direct avec la population. Ils leur demandent également de se laver les mains soigneusement en continu et de respecter, notamment, la distanciation sociale entre les individus. Des affiches d’information sur le Covid-19 ont été collées sur les murs des places publiques et des entrées des commerces pour mieux faire connaitre, ladite épidémie et les gestes importants à suivre pour éviter la contamination dans la société. Dans le même cadre, lesdits services ont signalé que le but est d’essayer de lutter radicalement contre la propagation de l’épidémie du Covid-19 en appliquant le protocole sanitaire préventif durant cette période de crise sanitaire compliquée. Ils lancent également un appel à la population de rester toujours conscients et prudents pour notamment, arriver à casser la chaine de contamination et arriver au niveau zéro nouveau cas positif et sortir définitivement de la conjoncture actuelle difficile qui persiste et qui a engendré des conséquences négatives sur plusieurs volets.

Bekhaouda Samira