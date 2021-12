<span style='text-decoration: underline;'>Aïmen Benabderrahmane en Tunisie</span>:<br><span style='color:red;'>La visite du Président Tebboune annoncée dans les prochains jours</span>

«L’ensemble de protocoles devant être signés lors de la visite officielle du président de la République, Abdelmadjid Tebboune prévue en Tunisie dans les prochains jours», a-t-il soutenu, ajoutant «nous sommes là pour bien préparer cette visite».

L’Algérie et la Tunisie sont en passe d’ouvrir une page inédite de leur Histoire commune. La visite, ce jeudi, du Premier ministre, Aïmen Abderrahmane, à Tunis a permis, en effet, aux deux pays de porter haut l’étendard de la coopération bilatérale, annonçant une prochaine visite du Président Tebboune au Palais de Carthage, M. Benabderrahmane a, de fait, placé le partenariat entre les deux pays au sommet des projections des exécutifs algérien et tunisien. Ses entretiens avec la Cheffe du Gouvernement tunisien ont donné le ton à une nouvelle séquence très intéressante, dans la coopération algéro-tunisienne, à une équipe ministérielle composée des ministres du Commerce, de l’Energie et des mines, de l’Industrie et des Travaux publics.

Le Palais du Gouvernement à Tunis a été le théâtre d’une série de rencontres où l’on a parlé de développement des régions frontalières, notamment. Les membres de la délégation algérienne ont été impliqués dans des entretiens avec leurs homologues tunisiens. La coopération dans les énergies et les industries auront, dit-on, pris la part du lion dans les discussions qui auront été très fraternelles. Reçu par le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed au Palais présidentiel de Carthage, le Premier ministre a mis en exergue face à la presse «le caractère stratégique des relations et la nécessité d’aller de l’avant vers de nouvelles perspectives, conformément aux orientations des dirigeants des deux pays.» Aïmen Benabderrahmane a souligné que son gouvernement fait en sorte «d’orienter les relations vers les perspectives tracées par la voie de la complémentarité et de l’intégration, notamment en ce qui a trait à l’approfondissement des échanges entre les deux pays frères et entre les deux peuples unis, algérien et tunisien».

Résumant les rencontres-marathons de la délégation qu’il a conduit , le Premier ministre a annoncé que les deux parties ont «franchi des étapes importantes pour les finaliser. Il s’agit de dossiers inhérents à tous les secteurs économiques, à savoir l’énergie, l’industrie, le commerce et les travaux publics». Une avancée qu’il va falloir consolider au sens où «l’ensemble de protocoles devant être signés lors de la visite officielle du président de la République Abdelmadjid Tebboune, prévue en Tunisie, dans les prochains jours», a-t-il soutenu, ajoutant : «nous sommes là pour bien préparer cette visite».

L’optimisme était au rendez-vous à Tunis et l’entente parfaite entre le Premier ministre algérien et la cheffe de gouvernement tunisien a permis de faire assez vite le tour des «différents aspects de la coopération dans les domaines de l’Énergie, des Finances, du Commerce, des Transports et des Travaux publics». Les deux responsables ont évoqué «l’importance de développer les régions frontalières, de parachever les projets d’intégration entre les deux pays pour consolider les fondements du développement intégré selon la vision commune des dirigeants des deux pays», note un communiqué commun, rendu public, ce jeudi. A la lumière des résultats des réunions, il a été retenu «des contacts intersectoriels entre les deux pays pour la mise en œuvre des recommandations de cette rencontre bilatérale». Cette visite vient ainsi souligner la qualité des relations algéro-tunisiennes et les liens étroits de fraternité unissant les deux pays et les deux peuples frères. La visite de M. Benabderrahmane consacre la volonté commune des deux parties de renforcer la coopération bilatérale au service des intérêts communs des deux pays.

Yahia Bourit