<span style='text-decoration: underline;'>MASCARA</span>:<br><span style='color:red;'>La «waada» de Sidi Abdelkader El Djilani revient après une absence de trois ans</span>

La «waada» du wali Sidi Abdelkader El Djilani a débuté, vendredi, dans la localité d’El Menaour (wilaya de Mascara), après une éclipse de trois années en raison de la pandémie sanitaire du coronavirus.

Cette manifestation populaire de deux jours a été mise sur pied par les services de la wilaya et de cette commune avec la participation des notables de la région. Elle a été marquée par des exhibitions de troupes folkloriques, des prestations de poètes locaux qui ont déclamé des textes puisés du terroir et louant les vertus du Saint homme Sidi Abdelkader El Djilani. Le clou de cette manifestation a été incontestablement le spectacle de fantasia et l’exhibition des cavaliers locaux, véritable spectacle riche et sons et lumières qui ont permis aux participants de faire preuve de toute leur maitrise de cet art ancestral. Les participants et les convives ainsi que les nécessiteux ont eu droit au plat traditionnel « Tchicha » qui fait la renommée de la région, préparé par la population locale pour réaffirmer leurs sens aigües de l’hospitalité et de générosité. Les organisateurs de cette waada comptent pérenniser cette tradition aussi bien pour rendre hommage au wali Sidi Abdelkader El Djilani que pour faire connaître aux visiteurs cette région et servir de lieu de rencontres, de retrouvailles et de communion entre les membres d’une même communauté. Pour ce premier jour de cette fête populaire, une foule nombreuse, venant de différentes localités Mascara et des wilayas limitrophes comme Tiaret, Mostaganem et Relizane, a pris part à ces moments particuliers dans une ambiance festive et de ferveur, a-t-on constaté.