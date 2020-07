<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre le Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>La wilaya d’Alger mobilise tous les moyens matériels et humains</span>

Dans l’objectif de lutter contre la pandémie Covid-19, le Wali d’Alger, Youcef Cherfa a annoncé hier à Alger plusieurs mesures pour réduire le nombre de contaminations effrayantes et préserver ainsi la santé des citoyens.

Lors d’une conférence de presse qu’il a organisée hier à Alger, M. Cherfa qui a salué les efforts du personnel du secteur de la Santé, a indiqué que 69 bus ont été mis à la disposition de 1500 personnes du secteur de la santé. Ces derniers, selon le Wali, bénéficieront également d’une prime, chose qui les encouragera à continuer à lutter contre cette pandémie qui a ravagé le monde entier. Le Wali a annoncé en outre, la prise en charge des doléances du personnel du secteur de la Santé à l’image des équipements et outils de protections personnels. Afin de renforcer les capacités médicales existantes en ces temps, le Wali indique que d’autres personnels médicaux dans les universités, les polycliniques et des retraités du secteur vont rejoindre leurs collègues dans les hôpitaux. D’ailleurs, M. Cherfa souligne que 13 services spécialisés dans le traitement du Covid-19 sont en fonction, chose qui augmentera la capacité de traitement des cas de Covid-19 dans la wilaya d’Alger. Faisant le bilan des services de sécurité dans sa wilaya, M. Cherfa annonce un total de 33 000 infractions relatives au confinement et la saisie de 7000 véhicules.

Le Wali indique également que plus de 500 magasins et 15 centres commerciaux ont été fermés suite au non-respect du port de bavettes. Le premier responsable de la wilaya d’Alger a en outre indiqué que 62 000 opérations de désinfection ont été réalisées à travers tout le territoire de la wilaya y compris les quartiers, les communes et circonscriptions administratives. Dans le même volet de sensibilisation, le conférencier souligne que 1.3 million de bavettes ont été distribuées aux citoyens dans toute la wilaya. Le Wali indique par ailleurs que 917 personnes atteintes du coronavirus sont actuellement sous traitement dans les différents hôpitaux. Il a rappelé aussi que plusieurs hôtels avec une capacité de 1000 lits sont mobilisés pour accueillir les malades. Suivant les instructions et les orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la wilaya d’Alger a pris plusieurs mesures pour lutter contre le Covid-19. Il s’agit entre autre, de mobiliser tous les moyens matériel et humains, rappeler les volontaires du secteur de la Santé tout en leur garantissant des primes équivalentes aux salaires des médecins et aussi l’autorisation des laboratoires privés de faire les tests du coronavirus. Il a été également question de faciliter d’avantage l’acquisition des agréments des associations qui luttent et sensibilisent contre ce virus. L’autre décision est la fermeture de tous les marchés de bovins et de moutons jusqu’à nouvel ordre.