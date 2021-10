<span style='text-decoration: underline;'>MOSTAGANEM</span>:<br><span style='color:red;'>La Zawiya El Bouzidia perpétue la tradition</span>

Le mois de Rabie El Aouel du calendrier Hégirien qu’on appelle aussi « mois des lumières (Chahr El Anwar) » qui a été marqué à son douzième jour par la naissance de notre prophète Sidna Mohamed (le salut et la paix sur lui), a débuté vendredi dernier.

Ainsi, comme de tradition, la Zawiya El Bouzidia, sise au faubourg ancestral et populaire de Tijditt à Mostaganem, organise chaque soirée un concert spirituel, glorifiant le prophète Sidna Mohamed (le salut et la paix sur lui). Des adeptes et des jeunes apprenants du coran participent aux concerts caractérisés par le Medh de poésies « El borda et Al Hawzia du Cheikh Bossiri » et d’autres auteurs. Ces poésies reflètent les excellents comportements et conduite de Sidna Mohamed, ses très bonnes et vertueuses qualités, sa magnanimité, sa tolérance. La veille du douzième jour de Rabie El Aouel, une rencontre importante d’adeptes, de cheikhs, d’apprenants du coran et de fidèles clôturera le cycle des concerts spirituels.

Charef.N