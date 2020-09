<span style='text-decoration: underline;'>Hand/ Mondial 2021 (messieurs)</span>:<br><span style='color:red;'>Labane: «Tout faire pour se qualifier au tour principal»</span>

Le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane, a estimé dimanche que «l’Algérie a hérité d’un groupe F difficile» au Mondial-2021 de handball (messieurs) en Egypte (13 – 31 janvier), tout en soulignant qu’»une qualification au tour principal était dans les cordes du Sept national.».

«Nous allons affronter le Portugal et l’Islande, qui sont assez solides au vu de leur potentiel, en plus du Maroc, dont la confrontation sera un derby 100% maghrébin. Je ne dis pas que nous avons hérité du groupe de la mort, comme c’est le cas de la Tunisie (avec l’Espagne, le Brésil, et la Pologne, ndlr), mais ça ne sera pas une mince affaire pour nous, d’autant que dans de tels rendez-vous, toutes les nations cherchent à terminer parmi les trois premiers pour passer au tour principal, qui reste notre objectif.», a affirmé à l’APS le premier responsable de l’instance fédérale. A l’occasion de cette 27e édition, qui se jouera pour la première fois en présence de 32 nations, les trois premières équipes de chaque groupe se qualifieront au tour principal, qui se jouera en quatre groupes de six équipes. Les deux premières nations de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale. Les coéquipiers de Messaoud Berkous signent leur grand retour sur la scène mondiale, après avoir brillé par leur absence lors des deux derniers mondiaux : 2017 (France) et 2019 (Allemagne – Danemark). «Pour réussir notre retour au Mondial, nous devons être prêts et nous préparer en conséquence, afin de jouer nos chances à fond dans cette compétition», a-t-il ajouté.

Alain Portes attendu vendredi à Alger

Se trouvant en France depuis le début de la pandémie de coronavirus (Covid-19), le sélectionneur français des «Verts» Alain Portes, ralliera Alger vendredi prochain, afin d’entamer la préparation avec les coéquipiers de Messaoud Berkous. «Nous avons tout réglé, avec notamment le concours du ministère de la jeunesse et des sports (MJS), pour permettre à Alain Portes de rallier la capitale vendredi. Il aura à diriger le premier stage préparatoire prévu à partir du 15 septembre à Seraïdi (Annaba)», a-t-il ajouté. Interrogé sur les prochaines étapes préparatoires, prévues à l’étranger, en vue du rendez-vous mondial, Habib Labane a confirmé la tenue d’un stage en Pologne en décembre. «Nous allons effectuer un stage en Pologne, avec éventuellement une série de matchs amicaux. Il y aura aussi l’éventualité de programmer un stage en octobre prochain, coïncidant avec la fenêtre internationale IHF (fédération internationale de handball, ndlr), mais tout dépendra de l’ouverture de l’espace aérien. Concernant l’ultime stage précompétitif avant le départ au Caire, il devrait avoir lieu à Doha au Qatar». L’équipe nationale reste inactive depuis le début de la pandémie de coronavirus (Covid-19). Les joueurs ont été soumis durant la semaine, par groupes, à des tests de dépistage au centre nationale de médecine du Sport (CNMS) en vue de la reprise des entraînements.