<span style='text-decoration: underline;'>MCB OUED SLY</span>:<br><span style='color:red;'>Labani Yahia sixième recrue</span>

Le milieu défensif de l’USM Harrach, Yahia Labani, vient de signer il y a quelques jours, au sein du club du MCB Oued Sly, pensionnaire de la Ligue Deux Amateur, et qui a terminé la saison passée 2021-2022 à la huitième place du groupe Centre- Ouest.

L’enfant de Saïda et joueur formé au sein du MC Saïda, Labani, a déjà à son actif une coupe d’Algérie et une supercoupe quand il a endossé le maillot de l’USM Bel Abbés en provenance de l’USM Hadjout en 2016. Janvier 2019, il décide de quitter la Mekerra vers le SKAF Khemis Miliana à côté de ses anciens coéquipiers de l’USMBA, feu Abbaci Ahmed et l’actuel défenseur du CR Témouchent, Farès Ben Abderrahmane. La saison dernière, Labani (il bouclera ses 31 ans le mois d’août prochain) a évolué sous les couleurs de l’USM Harrach avant d’atterrir à Oued Sly pour une nouvelle aventure. A cette heure, le MCB Oued Sly a recruté six joueurs dont l’attaquant Boualam Med Amine (ex SKAF), l’autre attaquant Kadam Mustapha (ex l’équipe réserve du KC Kouba), le milieu Bensaid Aymane (ex MC Saida), le milieu de terrain Guermache Younes (ex WA Boufarik), l’attaquant Bouabdellah Anis (ex ES Ben Aknoun), et le renouvellement des contrats des Ouadah Miloud, Khelifi Karim et Harizi Abdelkader. Présidé par Rachid Cherano, le club d’El Moustakbal Oued Sly sera drivé la prochaine saison par l’entraîneur Morsli Larbi.

B. Didéne