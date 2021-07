<span style='text-decoration: underline;'>Equipe nationale (U20)</span>:<br><span style='color:red;'>Lacete va rester pour préserver la stabilité</span>

Le Directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) Ameur Chafik, a annoncé vendredi le maintien de Mohamed Lacete, à la tête de la sélection des moins de 20 ans (U20), «dans le souci de préserver la stabilité».

«La récente participation algérienne à la Coupe arabe des U20 sera évaluée prochainement par le président de la FAF (Amara Charaf-Eddine, ndlr) et la DTN.

Dans le souci de préserver la stabilité au sein de cette sélection, je pense que Lacete va rester à son poste, pour préparer les futures importantes échéances», a indiqué le DTN sur les ondes de la radio nationale. L’équipe algérienne des U20 a réalisé une belle performance, en atteignant la finale de la Coupe arabe de la catégorie disputée au Caire (20 juin – 6 juillet), s’inclinant en finale, mardi face à l’Arabie saoudite (1-2). De son côté, Mohamed Lacete s’est dit «disposé» à rester aux commandes des U20, lui qui avait remplacé Sabeur Bensmaïn, limogé suite à son échec à qualifier la sélection des U20 à la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, disputée en Mauritanie (14 février – 4 mars). «Je reste à la disposition de la FAF et de la DTN. Je suis prêt à continuer ma mission avec les U20, et même à la tête d’une autre sélection des jeunes. Je suis là pour servir le football algérien et mon pays, qui m’a donné l’opportunité d’arriver là où je suis actuellement», a-t-il affirmé. Pour rappel, Lacete est parvenu à mettre sur pied l’équipe des U20, au terme de 4 stages d’évaluation et de présélection, effectués à Alger. Il a retenu au final un effectif de 23 joueurs, dont 15 évoluant à l’étranger, qui ont pris part au dernier rendez-vous arabe tenu en Egypte.