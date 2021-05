<span style='text-decoration: underline;'>Sonatrach</span>:<br><span style='color:red;'>L’activité d’investissement ralentie à cause de la pandémie du Covid-19</span>

Le PDG de Sonatrach Toufik Hakkar est revenue avant-hier, en marge de l’ouverture de la 11eme édition du salon des énergies renouvelables, sur les répercussions de la covid-19 sur les activités de la société pétrolière.

Le responsable a affirmé qu’en matière de production, l’activité n’a pas été affectée par la pandémie, «nous avons atteint nos objectifs tracés avant la pandémie» dira-t-il lors d’un point de presse, avant d’ajouter: «en terme d’investissement, oui l’activité a été ralentie, et c’est tout a fait normal, comme il y’a l’aspect logistique international qui a été touché, les projets d’investissement en Algérie ou dans le monde ont été impactés par la crise sanitaire».

Le P-dg de Sonatrach s’est montré confiant en affirmant que l’activité a repris, «nous avons réalisé des projets avec des compétences nationales, comme la production de la raffinerie d’Alger avec des moyens locaux et nous avons terminé le projet de Boosting 03 de Hassi Rmel avec des société nationales et on continuera à faire le nécessaires avec les entreprises algériennes, comme la présence du partenaire est indispensable, avec l’intervention de toutes des institutions soit le gouvernement ou les ministères de la santé et des transports, on est en train de faire le nécessaires pour attraper les retards» précise-t-il. Le P-dg du groupe Sonelgaz ,Chahar Boulakhras, est revenue lors de son intervention d’inauguration du salon sur le partenariat mis en place avec Sonatrach pour le développement des énergies renouvelables en Algérie dans le cadre du plan du président de la République axé sur les volets de la sécurité alimentaire, la transition énergétique et le numérique.

Pour rappel, une cinquantaine d’exposants ont pris part à la 11ème édition du Salon international des énergies renouvelables, énergies propres et du développement durable (ERA 2021), qui a ouvert ses portes avant hier au Centre des conventions d’Oran (CCO). Cette 11ème édition de l’ERA, qui s’étalera jusqu’au 26 mai prochain, était initialement programmée au mois d’octobre dernier et reportée en raison de l’épidémie de la Covid-19.

Elle se déroulera dans le respect le plus strict de l’ensemble des mesures sanitaires décidées par les pouvoirs publics, soulignent les organisateurs dans un communiqué. Cette édition sera typiquement algérienne dans la mesure où la présence d’entreprises internationales est impossible, vu le contexte actuel caractérisé par la pandémie de la Covid19, note-t-on. Depuis sa première édition tenue à Tamanrasset, en octobre 2010, le salon réunit les opérateurs nationaux et internationaux dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable, mettant en lumière, réalisations et projets, offrant l’espace idoine pour nouer des contacts utiles.

Ce salon se tient, dans un contexte qui accorde une place centrale à la transition énergétique, avec un intérêt grandissant pour le développement des énergies renouvelables. Celles-ci font partie, avec la sécurité alimentaire et sanitaire, et l’économie numérique, du triptyque qui structure le développement du pays, engagé dans une politique de renouveau, dans le cadre du modèle économique défini par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Un riche programme de communications a été concocté, pour l’occasion, autour de questions aussi importantes que l’efficacité énergétique et l’économie d’énergie, la place des start-up dans la transition énergétique, la bancabilité des projets d’énergie renouvelable ou encore les appels d’offres en tant qu’éléments essentiels dans l’attractivité de ces projets.

Fethi Mohamed