<span style='text-decoration: underline;'>Aquaculture</span>:<br><span style='color:red;'>L’activité entre dans une nouvelle dynamique</span>

L’activité de l’aquaculture en mer a enregistré, durant la courte période passée, une nouvelle dynamique en matière d’investissement privé.

Ce résultat a été réalisé «grâce à la nouvelle vision du secteur fondée sur l’accompagnement des investisseurs et l’offre de différentes facilitations décidées, dernièrement, par le président de la République», a indiqué jeudi, le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, en marge du lancement d’une opération d’ensemencement de près de 2,1 millions d’alevins de daurade dans des cages flottantes dans une ferme privée d’élevage aquacole du littoral de Zemmouri.

Dans le même sens, le ministre a souligné que la production de poissons en cages flottantes (en mer) dépassera les 3000 tonnes/an à l’horizon 2022 dans la wilaya de Boumerdes, tout en prévoyant que la production piscicole de la wilaya va doubler à la fin de l’année prochaine pour atteindre 9000 tonnes, dont 3000 tonnes issues de l’aquaculture en cage flottantes,le reste, de la pêche traditionnelle en mer.

«Si le rythme de réalisation actuel de ce type d’investissements privés est maintenu à Boumerdes, cette dernière sera promue parmi les wilayas leaders du pays en matière de production piscicole», a précisé M. Salaouatchi, affirmant que la stratégie de son département ministériel s’appuie essentiellement sur le relèvement des capacités de production en matière de pêche et de pisciculture, tout au long du littoral algérien, à travers les investissements réalisés, ou ceux en cours de concrétisation à travers de nombreuses wilayas, dont Skikda, Chlef, Mostaganem, Ain Temouchent et Tlemcen.

Ces projets vitaux réalisés par des jeunes, dans le cadre de jeunes entreprises, selon le ministre, sont de nature «à contribuer, d’une façon considérable, dans le relèvement des capacités de production du pays, à court terme, et partant améliorer l’offre, qui aura un impact positif sur le marché national».

Selon l’exposé présenté sur place au ministre durant son inspection du projet, cette ferme spécialisée en aquaculture s’étend sur une surface de 30 ha du littoral de Zemmouri. Elle compte deux fermes d’élevage de la daurade, comptant chacune quatre (4) cages flottantes d’une capacité de production de prés de 750 tonnes/an.

Toujours selon les mêmes explications fournies sur place, cet ambitieux projet d’investissement premier du genre à l’échelle de la wilaya, a été réalisé dans le cadre d’un partenariat entre deux jeunes entreprises algériennes, et emploi une vingtaine de jeunes, tout en ambitionnant, durant les prochaines années, une extension du projet avec l’installation de 4 autres cages flottantes, dotées de la même capacité de production, sur la même surface marine.

Outre la supervision de l’opération d’ensemencement d’alevins de daurade dans des cages flottantes, le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques a assisté à une cérémonie d’hommage à la presse locale, organisée à l’occasion de la Journée nationale de la presse, avant de procéder à la clôture du premier salon de l’Export, abrité durant trois jours, par le complexe olympique Djilali Bounaàma de la ville de Boumerdes, avec la participation de plus de 50 exposants dans différents secteurs de production.

Noreddine Oumessaoud