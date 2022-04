<span style='text-decoration: underline;'>Après les habitants du Rocher</span>:<br><span style='color:red;'>L’ADE de Sidi Bel Abbés sur le terrain pour réparer les fuites d’eau</span>

Les habitants du quartier Rocher situé au nord de la ville de Sidi Bel Abbés ont vécu un vrai calvaire suite à l’absence d’eau des robinets, ou plutôt l’eau, quand elle arrivait, coulait au goute à goute.

Cette situation a pénalisé la majorité des cités du Rocher et a favorisé le commerce juteux de l’eau des citernes ambulantes.

Les citoyens ont du recourir à l’achat de l’eau afin d’alimenter leurs citernes privées au prix forts de 1.000 dinars la citerne et parfois plus. Les habitants ont réagi pour se faire entendre et accusent l’entreprise publique de cette pénurie d’eau.

Pour sa part, l’algérienne des eaux de Sidi Bel Abbés précise qu’une panne dans le système des canalisations est à l’origine de ce problème. Une équipe technique a été dépêchée sur le terrain et œuvre depuis trois jours à détecter le lieu de la panne qui empêche la fluidité de l’eau.

L’ADE de SBA poursuit aussi ses chantiers de réparations de fuite d’eau ou des pannes techniques afin de permettre une meilleure distribution de cette denrée indispensable aux ménages. A Zerouala par exemple, une équipe est sur le terrain afin de réparer une fuite d’eau, alors qu’à Merine dans le sud de la wilaya, un chantier est lancé afin d’approvisionner la nouvelle cité de 40 logements.

M.Bekkar