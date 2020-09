<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>L’ADE signe des conventions avec 13 micro-entreprises</span>

L’Algérienne des Eaux (ADE) de Mostaganem vient de signer des conventions avec 13 micro-entreprises, créées dans le cadre du dispositif ANSEJ, afin de prendre en charge un certain nombre d’opérations, a-t-on appris, jeudi, auprès de l’unité de wilaya de cette entreprise.

Les conventions concernent les travaux relatifs à la réparation et l’entretien des fuites d’eau au niveau des raccordements individuels et la pose de compteurs pour les nouveaux abonnés, ainsi que la réalisation de nouveaux raccordements au niveau des logements, indique la même source.

L’ADE a tenu une réunion de travail avec ces micro-entreprises spécialisées dans la plomberie sanitaire pour expliquer la nature des opérations qui leur ont été confiées, ainsi que les différentes normes techniques à respecter avant le lancement effectif des travaux au niveau des différents centres de distribution de l’unité de Mostaganem, a-t-on expliqué.

L’initiative qui s’inscrit dans le cadre de l’accord conclu entre le ministère des Ressources en eau, le ministère délégué des Micro-entreprises, l’ADE et l’ANSEJ vise l’amélioration des prestations publiques dans le domaine de l’alimentation en eau potable et la participation des micro-entreprises dans les travaux relatifs à l’entretien, l’installation et le raccordement individuels. L’ADE de Mostaganem gère, actuellement, la totalité de la prestation de distribution des eaux dans les centres urbains des 32 communes de la wilaya.

Elle compte augmenter le nombre des villages et des agglomérations secondaires (douars) en garantissant leur approvisionnement de cet élément vital. Actuellement 442 villages sont alimentés en eau potable par l’ADE. Ce nombre passera à 590 villages avant la fin de l’année en cours, ajoute la même source.