<span style='text-decoration: underline;'>DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES ALGÉRIENNES</span>:<br><span style='color:red;'>L’administration des Douanes combattra avec fermeté et rigueur les crimes transfrontaliers</span>

Le Directeur général des Doua nes algériennes Noureddine Khaldi a souligné mercredi que son secteur combattra avec fermeté et rigueur les crimes transfrontaliers, notamment ceux qui affectent la sécurité et la santé publique.

«Les défis économiques à relever dans le cadre du nouveau programme économique exigent de l’administration plus de détermination, de rigueur et de responsabilité dans la lutte contre toutes les formes de crimes transfrontaliers, surtout ceux qui affectent la sécurité et la santé publique, dont l’introduction de produits prohibés et la surfacturation,» a déclaré M. Khaldi dans un message lu par le chef du cabinet de la Direction générale des Douanes algériennes, le contrôleur général principal Djamel Brika lors d’une cérémonie d’installation des inspecteurs divisionnaires des douanes du port et de l’aéroport d’Oran.

«La conjoncture sanitaire exceptionnelle et les enjeux économiques actuels auxquels est confronté le pays nécessitent la mobilisation de tous pour plus de réalisations sur le terrain, à travers le recouvrement fiscal, la lutte contre la fraude, la fuite des capitaux et le trafic de devises», a-t-il souligné dans ce sens. Lakhdari Abdelkader a été installé à la tête de l’inspection divisionnaire des douanes du port et Nekkara Aissa à la tête de l’inspection divisionnaire des douanes d’Oran extérieur (aéroport Ahmed Benbella). Le mouvement périodique des cadres des Douanes a touché 27 services au niveau des ports, aéroports et frontières est, ouest et sud du pays, a-t-on indiqué.

Ce mouvement intervient pour donner un nouvel élan au rôle des services douaniers et s’inscrit dans le cadre du renforcement des efforts dans le domaine du traitement douanier des marchandises et des voyageurs, de l’efficacité du contrôle et de l’amélioration des performances douanières dans la protection de l’économie nationale et du citoyen et la lutte contre toutes les formes de fraude, de contrebande et de crimes économiques en coordination avec tous les corps de sécurité, a expliqué le Directeur général des Douanes algériennes. Noureddine Khaldi a souligné dans son message que ce mouvement «représente un nouveau départ dans le domaine de la gestion des services douaniers et vise à promouvoir le service public, écouter et prendre en charge les préoccupations des citoyens et éradiquer la bureaucratie et toutes formes de pratiques malsaines.»

Le Directeur général des Douanes algériennes a annoncé, au passage, que cette «nouvelle dynamique touchera d’autres services douaniers dans le but d’assurer une transparence totale dans les désignations et nominations dans les hautes fonctions de l’administration douanière suivant les normes de compétence, d’efficacité, de performance, de sens de la responsabilité et de respect de l’éthique professionnelle et des lois de la République.»

Pour sa part, le directeur régional des Douanes d’Oran, Mourad Mohamed Saïd, a souligné que «ce mouvement s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie et dynamique de l’administration des douanes.» La cérémonie d’installation s’est déroulée à la salle de réunion de la gare maritime du port d’Oran en présence du wali d’Oran, des autorités de la wilaya et de cadres douaniers centraux et locaux.