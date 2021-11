<span style='text-decoration: underline;'>Campagne électorale</span>:<br><span style='color:red;'>L’affichage anarchique bat son plein</span>

Comme à chaque RDV électoral, l’affichage anarchique est constaté dans plusieurs endroits à Oran.

En effet, plusieurs lieux sont défigurés par les affiches qui ne sont pas collées dans les sites réservés. Même les passerelles et les ponts n’ont pas échappé a ce phénomène, quelques listes électorales font tout pour être visibles même sur les grands boulevards et devant les magasins en collant massivement les affiches.

«C’est lamentable, de voir ça dans les rues d’Oran, après les élections qui va nettoyer tout ça ?!» dira un citoyen. Il est à noter que dans quelques endroits les affiches sont collées les unes sur les autres, ce qui défigure ces murs, surtout qu’il reste encore des murs avec des affiches des dernières législatives.

D’autres candidats tentent de mettre en avant leurs affiches au niveau des ronds-points et les places publiques qui enregistrent un grand flux des citoyens. Même les écoles, institutions publiques ou privées, cafés, ni presque aucun endroit n’a été épargné par les candidats en lice qui sont en quête de convaincre les électeurs. Cet état de fait n’est pas nouveau et le citoyen en général ainsi que l’électeur en particulier, saura faire la part des choses au moment de donner sa voix. L’affichage anarchique étant contraire aux discours politiques portés par les candidats, quant à la préservation de la propreté de la cité. Ces jours-ci les candidats à Oran passent à la vitesse supérieure dans des actions de proximité qu’ils mènent auprès de la population dans le cadre de la campagne électorale.

Beaucoup parmi les candidats évitent les grands meetings et les grands rassemblements, en se consacrant beaucoup plus sur la rencontre avec le citoyen, pour expliquer leurs programmes. A Oran on aura remarqué des groupes de militants et de militantes sillonner les marchés de la ville et les places et quartiers populaires, ils renforcent leur visibilité en partageant leurs activités sur les réseaux sociaux. Il est à rappeler que 78 lieux à travers les 26 communes de la wilaya ont été réservés pour la campagne électorale, à l’instar des salles de cinéma, les maisons de la culture, les complexes sportifs de proximité et autres.

Fethi Mohamed