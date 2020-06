Le chef de l’exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbés, Mustafa Limani, s’est réuni mercredi dernier avec le président du CSA de l’USMBA Morsli Abbés afin de discuter sur l’éventualité de virement des aides étatiques envers la société sportive, la SSPA/USMBA.

Etaient présent à cette réunion qui a eu lieu à la wilaya, le SG du wali, le directeur de la DJS et les commissaires aux comptes de la wilaya et l’APC de SBA. Il a été donc question des deux enveloppes atteignant les quatre milliards, soit 30 millions de dinars de l’APC et les 10 millions dinars de la wilaya qui sont en voie de virement. Des réserves ont été écartées suivant les lois 15/74 du 16 février 2015 sur la gestion du club amateur de l’USMBA afin de procéder au prêt à la SSPA qui connait une crise financière et administrative sans précédent. Mais cette fois, l’argent renfloué sera très suivi et les dépenses doivent être justifiées.

B.Didéne