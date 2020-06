<span style='text-decoration: underline;'>L’ex attaquant de l’USMBA Noureddine Bouhadjar </span>:<br><span style='color:red;'>L’ailier virevoltant auteur de buts décisifs</span>

A 62 ans (né en 1958), l’ancien ailier gauche du club phare de la Mekerra, Noureddine Bouhadjar se porte toujours bien et jouit d’une jeunesse particulière car on le voyant de près, il vous donne l’impression d’un homme à la quarantaine. Mais qui est donc cette ancienne gloire de l’USM Bel Abbés ?

Bouhadjar demeure l’un des meilleurs ailiers algériens dans le couloir gauche. Joueur de cru, il a commencé jeune sa carrière de footballeur au sein de l’Union, mais très vite, il ira joindre l’Olympique de Chlef à cause du déménagement de sa famille. Puis, retour au bercail où il a commencé à gravir les échelons jusqu’à atteindre la catégorie des séniors en 1978 en jouant à côté des Amar, Chibane et le défunt Chibane. Ce fut une saison seule parmi l’équipe première et changement de cap pour signer au MSP Batna et le CA Batna durant son service national. « J’ai trouvé des gens sympathiques à Batna dont je garde de beaux souvenirs », nous a-t-il dit. En 1981, c’est le retour de l’enfant prodige au sein de l’équipe belabbésienne pour une bonne dizaine d’années (de 1981 à 1990). De bons souvenirs, des dribles au crochet laissant souvent ses adversaires au-delà de la ligne de touche, des défenseurs adverses ne lui résistaient et des buts décisifs. Les gardiens tels l’ex international Yacine Bentalaâ (USMA) et Sadek (ESM), se souviennent des buts encaissés sur des frappes lourdes et sèches de Noureddine. Autre souvenir, celui de la Jeunesse Electronique de Tizi Ouzou surnommé la Jumbo JET avec son effectif de joueurs internationaux dominaient le championnat en 1985/86. Arrivée à Bel Abbés, l’équipe drivée par Khaled Mahieddine menait par deux buts à un et dans la toute dernière minute de jeu, Bouhadjar prit la décision d’aller dribler l’ex latéral droit Hamid Sadmi en laissant par terre, et d’une frappe de gauche limpide, crucifia le mondialiste portier Saïd Amara.

Malheureusement, cette saison fut synonyme de descente en deuxième division et retour à l’élite en 1988 sous la houlette du défunt Abdelkader Bahmane. La saison suivante fut une bonne quatrième place en élite : « Nous avons atteint une fois la troisième place au podium en 1985 avec l’entraineur Abdi Djillali et une autre quatrième place en 1989 », en décrochant les crampons en 1990, Bouhadjar ira au CRB Sfisef pour une courte durée et il s’est reconverti en entraineur des jeunes catégories dans l’USM Bel Abbés.

« En 1990, nous dira l’ex capitaine de l’USMBA, le défunt président Benseneda m’a proposé le poste d’entraineur adjoint des séniors mais j’ai décliné l’offre car je me voyais encore non expérimenté dans ce genre de mission».

Il a décidé donc de driver les cadets avec Med Zoua et c’est une qualification en finale de la coupe d’Algérie ratée en 1991 devant l’ESM. Bouhadjar drivera ensuite les juniors d’El Khadra avec Kadi Abbés sous la présidence de Zoubir Ghalem en 2002-03 et se trouve aujourd’hui second du championnat avec les U14 juste derrière le MCO. Pour conclure, cet élégant ailier Bouhadjar a côtoyé trois générations, d’abord celle des Amar, Chibane et Salhi (en 1978), puis la bonne décennie des années 1980 en jouant à coté des Smaïr, Bouhenni, Haffaf et Boulahya (en 1985…) et enfin les Menni, Tlemçani et Benabdellah en fin des années 1990.

B. Didéne