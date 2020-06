<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre de la Santé évoque la crise sanitaire et le déconfinement</span>:<br><span style='color:red;'>«L’Algérie a atteint le pic le 29 avril dernier»</span>

Le ministre a fait savoir que son département, ainsi que le comité scientifique, sont en relation avec les secteurs concernés par l’ouverture de leurs activités. Cela veut dire que le dernier mot reviendra aux instances sanitaires, en application de la volonté présidentielle de mettre la santé des Algériens au dessus de toute autre considération.

La pandémie du Covid-19 en Algérie est en recul. C’est ce qu’a révélé le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, attestant que le pic de contaminations a été atteint le 29 avril dernier. Pas moins de 199 cas avaient été diagnostiqués. Depuis, les chiffres s’orientaient vers la baisse malgré quelques petites envolées, mais qui confirmaient globalement la tendance baissière. Celle-ci n’est pas rapide en raison de la courbe en plateau de la pandémie en Algérie. Mais entre le 29 avril et le 5 juin, ce sont près d’une centaine de contaminations en moins qui ont été enregistrées. Il va sans dire que cela ne doit pas amener les citoyens à crier victoire et s’emballer. Même si cette situation est «relativement stable», comme l’a révélé le ministre, elle demeure fragile, ce qui justifie le déconfinement graduel. Un message de sérénité adressé à une population quelque peu fatiguée par un confinement de plus de deux mois. Avec l’approche de l’été, il devient plus difficile de garder les jeunes dans une posture statique, ce qui est de nature à compliquer le travail des autorités centrales qui devront convaincre les uns et les autres à éviter toute précipitation. Et pour cause, si le département de la Santé «n’a jamais utilisé plus de 17% de lits de réanimation», comme l’atteste le ministre lui-même, c’est justement le résultat d’un comportement citoyen et civique des Algériens, dans leur globalité, malgré quelques individualités qui ont enfreint les mesures de confinement.

Cela pour dire tout l’intérêt qu’accorde l’exécutif à un processus de levée de confinement graduel basé sur des mesures permettant à certains secteurs de rouvrir leur activité, en fonction des recommandations émises par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus. On aura compris que l’approche reste très prudente et l’évaluation se fera au «millimètre». Le ministre a fait savoir que son département, ainsi que le comité scientifique, sont en relation avec les secteurs concernés par l’ouverture de leur activité. Cela veut dire que le dernier mot reviendra aux instances sanitaires, en application de la volonté présidentielle de mettre la santé des Algériens au dessus de toute autre considération. Le ministre révèle, à ce propos, que les plans de déconfinement des secteurs de l’habitat, du tourisme, de la jeune et des sports ont préalablement reçu l’aval des instances sanitaire. Il affirme même que «quelques retouches ont été rajoutées» auxdits plans. Il faut également comprendre par les propos du ministre de la Santé que la réouverture des mosquées est soumise à la même logique.

M. Benbouzid a indiqué, sur le sujet, que «le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, a pris les mesures sanitaires nécessaires pour une éventuelle réouverture des mosquées». Cela sans omettre de signaler que la reprise des activités économiques, commerciales et de services sera entamée à partir d’aujourd’hui et scindée en deux phases, d’après le plan de déconfinement établi par le gouvernement.

Anissa Mesdouf