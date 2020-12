<span style='text-decoration: underline;'>12ème session du Conseil d’association Algérie-UE</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie a fait entendre ses réserves</span>

Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que cette session a été minutieusement préparée. «Nos réserves ont été d’ores et déjà prises en considération par nos partenaires européens. D’autres vont l’être. Nous sommes en concertation avec l’UE pour remédier à toutes ces lacunes», a-t-il affirmé.

La 12ème session du Conseil d’association Algérie-UE qui s’est tenue avant-hier, par visioconférence, n’a pas débouché sur une quelconque décision spectaculaire ou une brouille, en rapport avec la dernière résolution du Parlement européen sur les droits de l’homme en Algérie. Le texte final qui sanctionne cette session n’a même pas abordé ce sujet et s’est contenté d’une vague allusion aux droits de l’homme, sans aucune précision, susceptible de trouver un lien avec la résolution du PE. C’est dire que ce que était crainte ou attendu, s’est selon, par les observateurs ne s’est pas produit. Les deux partenaires ont abordé beaucoup de sujets et la 12e session n’a rien apporté de plus que les précédentes. En tout cas, l’on aura déduit que l’Algérie et l’Union européenne ont fait un constat, chacun de son côté de l’évolution de leur partenariat. Il va de soi que l’Algérie, représentée par son ministre des Affaires étrangères a mis le doigt sur les imperfection de l’Accord d’association.

De son côté, la partie européenne, conduite par Le Haut représentant et Vice-Président Josep Borrell, tout en soulignant que l’Algérie était un partenaire très important pour l’Europe, souhaite l’approfondissement des «relations afin d’atteindre leur plein potentiel pour que nous ressortons avec un partenariat vraiment renforcé». Un constat de carence de 15 années d’échanges et de partenariat. Mais l’essentiel pour l’Union européenne tient dans «le respect de l’Accord d’association», dans les échanges commerciaux. Pour le haut représentant de l’UE, cet accord est le «cadre qui offre la prévisibilité et la stabilité nécessaire». Allusion au démantèlement tarifaire qui a provoqué une perte de plusieurs milliards de dollars à l’Algérie, sans aucune contre-partie de la part de l’UE. Laquelle a donné l’impression de comprendre la situation. «La Commission européenne a transmis récemment une proposition visant à résoudre le différend en la matière et l’UE espère trouver très prochainement un accord dans le cadre de l’article 100 de l’Accord d’association», indique le communiqué de l’UE.

Sur la marge de l’essentiel de la demande algérienne, l’UE a dit vouloir renforcer les échanges de savoir-faire en matière d’adaptation aux changements climatiques et d’intégration de la problématique environnementale dans les politiques sectorielles pertinentes. Dans le lot, l’UE met la perspective d’une transition énergétique en tête de liste. L’on notera dans le même communiqué que «l’UE continuera à coopérer avec l’Algérie et espère reprendre rapidement les activités du Partenariat stratégique UE-Algérie dans le secteur de l’énergie».

La problématique de la migration qui préoccupe réellement les pays européens, devrait selon l’UE avancer vers une coopération concrète. Le souhait exprimé est que l’Algérie garantisse, dans le respect des engagements internationaux, le retour de personnes séjournant de manière irrégulière sur le territoire d’une des parties, tout en luttant contre les réseaux criminels. En contre-partie, l’EU s’engage à «s’attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière dans les pays d’origine. L’UE et l’Algérie ont échangé leurs analyses sur les multiples crises dans la région».

Pour sa part, Sabri Boukadoum a indiqué, peu avant le début des travaux, que «toutes les mesures de la révision de l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne se font toujours sur la base de l’équilibre», affirmant «qu’il y a une volonté de dialogue de part et d’autre». Et d’ajouter : «En tant que négociateurs Algériens nous sommes assez conscients des manquements en matière de l’application de l’accord d’association notamment dans son aspect commercial. L’essentiel qu’il y a une volonté de dialogue de part et d’autre et il est évident que quand il y a déséquilibre nous intervenons pour le corriger». Pour le chef de la diplomatie algérienne, «tous les partenaires européens (France, Italie-Hongrie, Portugal Allemagne…) ayant séjourné récemment en Algérie sont conscients de ce déséquilibre, et ils ont abordé cet accord en prélude de la réunion d’aujourd’hui». Soulignant que la 12e session du Conseil d’association Algérie-UE a été minutieusement préparée, il a révélé que «nos réserves ont été d’ores et déjà prises en considération par nos partenaires européens. D’autres vont l’être. Nous sommes en concertation avec l’UE pour remédier à toutes ces lacunes».

Nadera Belkacemi