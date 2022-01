<span style='text-decoration: underline;'>CAN 2021 - classement de la 9ème à la 24ème place</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie à la 21e position</span>

La sélection algérienne (tenante du titre), éliminée dès la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations, occupe la 21e position du classement final(9e-24 positions), rendu public ce samedi par la Confédération africaine de football, avant le début des quarts de finale de la CAN 2021 prévus ce samedi.

Les Verts avaient terminé à la quatrième place du groupe E avec un seul point obtenu face à la Sierra Leone (0-0) contre deux défaites devant respectivement la Guinée équatoriale (0-1) et la Côte d’Ivoire (1-3) . Eliminé à la surprise générale dès les huitièmes de finale par la Tunisie (0-1), le Nigeria, meilleure nation de la phase de groupes (3 victoires en 3 matchs), est la nation la mieux classée (9ème), alors que les Eléphants de la Côte d’Ivoire pointent à la 10ème position. Suit après le reste des formations qui ont été éliminées lors du second tour (Mali, Gabon, Malawi, Guinée, Cap-Vert, Comores) tandis que la Mauritanie qui n’a pas réussi à marquer le moindre but dans cette CAN clôt le classement à la 24ème et ultime position.