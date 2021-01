<span style='text-decoration: underline;'>Mondial-2021 Handball - 2ème journée</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie à l’épreuve de l’ogre islandais</span>

La sélection algérienne de handball, affrontera samedi son homologue islandaise au Caire (20h30), avec l’intention de créer l’exploit et déjouer les pronostics face à l’un des cadors européens, à l’occasion de la 2e journée (Gr.F) du Mondial-2021 en Egypte (13-31 janvier).

Vainqueur sur le fil lors de son entrée en lice jeudi face au Maroc (24-23), l’Algérie croisera le fer cette fois-ci avec un adversaire beaucoup plus coriace et affûté pour ce genre de rendez-vous. Battu par le Portugal (23-25), l’Islande va chercher à se racheter face au Sept national, pour se relancer dans ce groupe F, et surtout éviter une deuxième déconvenue face à une équipe algérienne, complément libérée, comme il l’a si bien indiqué l’arrière gauche des «Verts» Messaoud Berkous. «Nous allons affronter l’Islande, qui reste à mon avis l’une des équipes les plus fortes sur le plan européen. Nous allons aborder ce rendez-vous sans le moindre complexe, avec l’objectif de jouer notre vrai handball et réaliser un bon match». Le sélectionneur français Alain Portes, dont la stratégie adoptée en seconde période face au Maroc a permis à l’équipe nationale de réaliser une «remontada», pourra compter sur l’ensemble de ses joueurs pour essayer de contrecarrer cette équipe islandaise, en présence du portier Khelifa Ghedbane, auteur de plusieurs arrêts décisifs face aux Marocains. Les deux équipes s’était déjà affrontées lors de la dernière participation de l’Algérie au Mondial, Qatar 2015, avec une victoire des Islandais (32-24). Dans l’autre match du groupe F, le Portugal aura une belle occasion de sceller sa qualification pour le tour principal, face au Maroc (18h00), ce dernier n’a plus droit à l’erreur. Une deuxième défaite de suite pour les camarade du gardien de but Yassine Idrissi sera fatal pour le Maroc, désormais dos au mur. Lors de cette 27e édition du Mondial, qui se jouera pour la première fois en présence de 32 nations, les trois premières équipes de chaque groupe se qualifieront au tour principal, qui se jouera en quatre poules de six. Les deux premières nations de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale.