<span style='text-decoration: underline;'>Président Tebboune</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie abritera le Sommet arabe en mois de mars 2022</span>

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, lundi, que l’Algérie abritera le Sommet arabe en mois de mars 2022.

Présidant l’ouverture des travaux de la Conférence des chefs de missions diplomatiques et consulaires algériennes au Palais des Nations, à Club des Pins (Alger), le président de la République a déclaré que l’Algérie abritera le Sommet arabe en mois de mars 2022. «Nous devons poursuivre les efforts pour consolider l’action arabe commune à travers la réunion des conditions nécessaires à la réussite de ce Sommet (…) qui constitue une précieuse opportunité pour renouveler l’engagement collectif de soutien à la cause palestinienne à travers le respect par tous les Etats membres de l’Initiative de paix arabe», a-t-il soutenu. Le corps diplomatique, poursuit le chef de l’Etat, doit saisir cette occasion «pour étudier le dossier de réforme de la Ligue Arabe en vue d’améliorer sa performance avec une nouvelle vision de l’action arabe commune». Au niveau continental, le Président Tebboune a affirmé que la protection de l’Union africaine (UA) «des tentatives sournoises» ciblant l’unité de ses rangs et son rôle central, restera au coeur des priorités de notre action diplomatique. Ainsi, la diplomatie algérienne est appelée «à intensifier ses efforts pour réaliser la sécurité et la stabilité sur le plan régional notamment à travers la participation au règlement de la crise libyenne et au renforcement de la stabilité dans la région du Sahel», a-t-il fait valoir. Pour ce qui est des partenariats de l’Algérie, le président de la République a relevé la nécessité d’agir «de façon rationnelle et équilibrée pour le développement des relations politiques, économiques et commerciales avec nos principaux partenaires en Europe, en Amérique du Nord et en Asie». «Tout un chacun est appelé désormais à oeuvrer pour la concrétisation d’une approche permettant de préserver le tissu industriel algérien, protéger le produit national et garantir des accès à nos exportateurs à l’étranger», a insisté le chef de l’Etat. Au sujet des relations avec les partenaires européens, le président Tebboune a averti que «l’Algérie ne tolérera, dans les relations bilatérales avec ses partenaires européens, aucune ingérence dans ses affaires internes et demeurera disposée à établir des liens fondés sur le respect mutuel et à s’engager au respect total du principe de l’égalité souveraine des Etats». Concernant les relations avec la Russie, les Etats-Unis et la Chine, le président de la République a exhorté le corps diplomatique à les renforcer davantage notamment au niveau économique. «Nos ambassadeurs sont tenus de consolider nos relations avec d’autres Etats dans l’Amérique latine, la région de la mer des Caraïbes et les Iles de l’Océan Pacifique, afin de rétablir le contact sur tous les niveaux et élargir les relations de coopération avec ces pays», a-t-il noté.