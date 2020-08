<span style='text-decoration: underline;'>CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie affiche son satisfecit</span>

L’Algérie a réagi à l’annonce du cessez-le-feu instauré sur l’ensemble du territoire libyen, une étape qui ouvrira la voie à l’accélération du processus politique et au retour au dialogue inclusif entre tous les belligérants

La solution politique pacifique en Libye est la revendication principale que la diplomatie algérienne n’ait cessé de réitérer à différentes occasions, une démarche qui prémunira le peuple libyen d’autres conflits armés. C’est dans cette optique que l’Algérie a affiché sa satisfaction dès l’annonce d’un cessez-le-feu « immédiat » sur le territoire libyen par le président du Conseil présidentiel du GNA, Fayez AlSerraj, et le président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh. La réaction d’Alger s’est faite via le ministère des Affaires étrangères qui a rendu public, vendredi dernier, un communiqué repris par l’agence officielle APS, commentant l’annonce d’un cessez le feu. « L’Algérie s’est félicité des annonces faites par le président du Conseil présidentiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et le président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, d’un cessez-le-feu immédiat à travers l’ensemble du territoire libyen et l’adoption d’un dialogue «inclusif» devant mettre terme à la crise en Libye », peut-on lire sur le communiqué du MAE. Le même département a affirmé que ce cessez-le-feu sera suivi par l’activation du processus politique à travers un dialogue «inclusif». «L’Algérie salue les annonces faites par chacun des présidents, du Conseil présidentiel du GNA, Fayez AlSerraj, et du président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, d’un cessez-le-feu immédiat à travers l’ensemble du territoire libyen et l’activation du processus politique à travers un dialogue «inclusif» pour mettre un terme à la crise en Libye », a précisé le MAE dans son communiqué. Pour le département des affaires étrangères, le cessez-le-feu est « l’initiative consensuelle qui reflète la volonté des frères libyens à résoudre la crise ». « L’Algérie prend note avec satisfaction de cette initiative consensuelle qui reflète la volonté des frères libyens à résoudre la crise et à consacrer la souveraineté du peuple libyen frère », précise encore le communiqué du MAE. La même source a rappelé les démarches initiées par l’Algérie aussi bien sur le plan régional qu’à l’international afin de mettre fin au conflit armé en Libye, devenu un véritable bourbier depuis la chute de Maâmar El Kadhafi. « Compte tenu de ses liens historiques et géographiques avec le peuple libyen frère, l’Algérie avait, depuis le début de la crise, œuvré à tous les niveaux régionaux et internationaux à l’arrêt de l’effusion du sang en Libye et à la résorption des risques de la crise sur la sécurité et la stabilité de la région », détaille le communiqué du MAE. Le même département a affirmé, dans ce cadre, que l’Algérie avait chapeauté un processus de règlement politique du conflit en Libye en coordination avec les pays voisins et sous l’égide de l’Organisation des Nations Unis (ONU), en invitant sur la table des négociations les différents protagonistes à un dialogue inclusif, sans exclusion aucune visant à garantir l’unité et la stabilité de la Libye et la souveraineté de son peuple frère. Le MAE a rappelé enfin la position de l’Algérie prise lors de la conférence de Berlin sur la Libye organisée en Allemagne au mois de janvier de l’année en cours. « L’Algérie avait affiché, lors de la conférence de Berlin, sa disponibilité à «abriter un dialogue inclusif libo-libyen à partir d’un cessez-lefeu afin de parvenir à une solution pacifique préservant les intérêts de la Libye et du peuple libyen frère », conclut le communiqué.

Samir Hamiche