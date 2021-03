<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2021 (U17)</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie affrontera la Zambie en amical au Maroc</span>

La sélection algérienne de football des moins de 17 ans (U17), devrait affronter son homologue zambienne, mercredi 10 mars, en match amical prévu au Maroc, en vue de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 de la catégorie, programmée du 13 au 31 mars, a appris l’APS lundi auprès du directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne (FAF) Ameur Chafik.

Au lendemain de notre arrivée au Maroc prévue le 6 mars, nous allons défier lors du premier match amical la Côte d’Ivoire le 7 mars, avant de boucler notre préparation, face à la Zambie, le 10 mars. Les négociations avec les Zambiens avancent bien», a indiqué le DTN. L’équipe nationale devait disputer une double confrontation amicale face à la Côte d’Ivoire, les 4 et 7 mars à Alger, avant qu’elle ne soit annulée, «en raison de la suspension de tous les vols réguliers vers l’Algérie». Cette décision a poussé la DTN à revoir le programme de préparation, en avançant le départ pour le Maroc du 9 au 6 mars. La Côte d’Ivoire et la Zambie sont logées dans le groupe «A» à la CAN-2021, en compagnie du Maroc (pays hôte) et de l’Ouganda. Le sélectionneur national Mohamed Lacete a fait appel à 28 joueurs, dont 13 évoluant à l’étranger, pour l’ultime stage préparatif, entamé dimanche au Centre technique national de Sidi Moussa, qui s’étalera jusqu’au départ pour le Maroc. Versée dans le groupe B, l’Algérie débutera le tournoi le 14 mars face au Congo, avant de croiser le fer avec la Tanzanie (17 mars), puis le Nigeria (20 mars). L’unique participation de l’Algérie à la CAN des U17 date de 2009, lors de l’édition disputée à domicile, qui avait vu les joueurs de l’ancien sélectionneur Athmane Ibrir atteindre la finale, perdue face à la Gambie (3-1). Outre l’Algérie et le Maroc (pays hôte), le tournoi verra également la participation de l’Afrique du Sud, du Cameroun, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Nigeria, de l’Ouganda, de la Tanzanie, du Sénégal et de la Zambie. Les deux premiers de chacun des trois groupes, ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de finale.