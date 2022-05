<span style='text-decoration: underline;'>Campagne nationale de pêche au thon rouge</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie ambitionne de créer des fermes d’engraissement</span>

Le thon rouge vivant pêché cette année sera principalement destiné à l’exportation et vendu vivant pour être engraissé pendant une période de six mois dans des fermes d’engraissement spéciales.

L’Algérie a engagé 29 bateaux spécialisés dans la pêche au thon pour prendre part à la campagne de pêche qui a cours depuis le 26 mai dernier. Il convient de souligner la particularité de cette campagne, dans la participation de deux thoniers de fabrication nationale. Une première dans les annales de la pêche nationale. Ces bateaux, robustes et maniables, sont entrés en lice, hier. Il faut savoir que la campagne de pêche au thon rouge qui prendra fin demain poursuit l’objectif de pêcher 1650 tonnes de ce gros poisson, correspondant au quota de l’Algérie, adopté par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT) depuis 2020.

Relevant que l’ICCAT ne s’était pas réuni, pandémie oblige, pour définir les nouveaux quotas des pays. On apprend, dans ce cadre, que le ministère de la Pêche et des productions halieutiques a la ferme intention, lors de la prochaine réunion en novembre prochain de réclamer une révision à la hausse des quotas alloués à l’Algérie. Une requête sera également adressée, concernant l’engraissement du thon vivant, notamment après les demandes d’investissement dans ce domaine déposées par des opérateurs. Une source au ministère de la Pêche révèle que le thon rouge vivant pêché cette année sera principalement destiné à l’exportation et vendu vivant pour être engraissé pendant une période de six mois dans des fermes d’engraissement spéciales.

Pour conserver cette richesse halieutique mondiale que se partagent de très nombreux pays, l’ICAAT veille scrupuleusement au respect des différentes phases de l’opération. Le ministère de la Pêche et des productions halieutiques désigne des observateurs nationaux à bord de chaque navire pour veiller au suivi de l’application des lois en vigueur dans ce domaine au niveau national et international, selon le même responsable.

Au ministère de la Pêche, M. Belacel a relevé que l’organisation de la campagne de pêche au thon rouge vivant se fait «en toute transparence», précisant que les annonces sont publiées dans les journaux locaux pour inviter les personnes désirant participer à la campagne à soumettre leurs dossiers au niveau des Directions locales de pêche, et ce, conformément à l’arrêté ministériel du 24 février 2022 fixant les conditions et les modalités de pêche au thon par les bateaux battant pavillon national. 31 demandes ont été déposées, la commission chargée de l’examen des dossiers ayant retenu 29 dossiers remplissant les normes requises dans les bateaux de pêche au thon, notamment ce qui concerne les filets de pêche en plastique dédiés à la pêche du thon vivant qui permettent de le mettre dans des cages spéciales pour être destiné à l’engraissement.

Notons enfin que cette campagne qui coïncide avec les festivités du 60e anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse a été baptisée du nom «Abdelhay Benboulaid». Le fis du défunt chahid Mustapha Benboulaid, premier participant aux campagnes de pêche au thon avec un bateau battant pavillon national.

Nadera Belkacemi