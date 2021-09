<span style='text-decoration: underline;'>Eliminatoires du Mondial 2022 (1re journée / Gr A)</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie atomise Djibouti (8-0)</span>

La sélection algérienne de football a facilement dominé son homologue Djiboutienne (8-0, mi-temps 4-0), en match disputé jeudi soir, au stade Mustapha Tchaker de Blida, pour le compte de la première journée (Groupe A) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Les buts des Verts ont été l’£uvre de Slimani (5′, 24′ sp, 46′ et 53′), Bensebaïni (26′), Bounedjah (38′ sp), Mahrez (66′) et Zerrouki (68′). Dans l’autre match de ce Groupe «A», disputé un peu plus tôt dans l’après-midi à Marrakech (Maroc), le Burkina Faso avait difficilement dominé le Niger (2-0). En effet, le succès des Etalons avait tardé à se dessiner, car la sélection du Niger avait admirablement bien résisté, et pendant une bonne partie de la rencontre, avant de s’effondrer devant Traoré, qui avait ouvert le score sur pénalty à la 76′, avant que son coéquipier Konaté ne double la mise à la 79′. Grace à un meilleur goal-average (ndlr, +8 contre +2) c’est la sélection algérienne qui prend provisoirement la tête de ce Groupe «A», devant le Burkina Faso (2e), et le Niger (3e), au moment où Djbouti ferme la marche (4e), avec zéro point au compteur.