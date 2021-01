<span style='text-decoration: underline;'>Hand / Mondial-2021 (Gr. III)</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie boucle sa participation par une défaite face à la Suisse (24-27)</span>

La sélection algérienne de handball a concédé une nouvelle défaite au Mondial-2021 qui se déroule en Egypte, en s’inclinant dimanche au Caire face à son homologue suisse sur le score de 24 à 27 (mi-temps 13-15), à l’occasion de la 3e et dernière journée du tour principal (Gr. III).

Au début de la rencontre, les «Verts» ont fait jeu égal avec les Helvétiques, jusqu’à la 9e minute de jeu qui a vu la Suisse prendre l’avantage pour la première fois (6-5). Les joueurs du sélectionneur français Alain Portes ont multiplié les fautes, ce qui a permis à la Suisse de creuser l’écart (11-8), au terme de la 20e minute. Pis, l’attaque algérienne, qui a bien débuté le match, a subitement marqué le coup, se trouvant incapable de marquer le moindre but pendant neuf minutes, face à une équipe suisse qui montait en puissance au fil des minutes. Mustapha Hadj Sadok et Ayoub Abdi ont été les joueurs les plus efficaces lors du premier half, en inscrivant trois buts chacun. Après la pause, la suprématie de la Suisse a été largement perceptible, aidée par un manque d’efficacité flagrant de l’équipe nationale devant les buts, avec seulement trois buts marqués en l’espace de 13 minutes. La Suisse, menée par son buteur attitré Andy Schmid, auteur de 9 réalisations lors de cette rencontre, a creusé l’écart jusqu’à cinq buts, au terme de la 45e minute. Les coéquipiers d’Ayoub Abdi, meilleur marqueur algérien (6 buts), ont essayé de réduire l’écart lors des dix dernières minutes, parvenant même à revenir à deux buts (26-24) lors de la 59e minute, mais les Suisses ont su préserver tranquillement leur avantage pour finir le match avec trois buts d’écart (27-24). C’est la cinquième défaite de suite du Sept algérien lors de ce tournoi mondial, après celles essuyées face à l’Islande (24-39), au Portugal (19-26), à la France (26-29) et à la Norvège (23-36), contre une seule victoire devant le Maroc (24-23). Dans les deux autres matchs du Gr. III, l’Islande affronte son voisin la Norvège (18h00), alors que la France défiera dans la soirée le Portugal (20h30). A l’issue du tour principal, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale de la compétition.