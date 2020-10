L’Algérie condamne l’acte terroriste ayant ciblé un lieu de culte à Nice en France

L’Algérie a condamné l’acte terroriste “odieux” ayant ciblé un lieu de culte à Nice en France, tout en appelant à la consolidation de la coopération internationale pour un “front commun” contre tous les extrémismes, indique vendredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE).

“L’Algérie condamne l’acte terroriste odieux ayant ciblé un lieu de culte à Nice et exprime sa solidarité avec les familles des victimes”, précise la même source.

Face au terrorisme, la position de l’Algérie est “constante et claire”. Elle rejette “toute forme de justification et tout amalgame avec l’islam, religion de paix et de tolérance”, note la même source.

Elle en appelle à “la consolidation de la coopération internationale et au dialogue pour un front commun contre tous les extrémismes”, ajoute le communiqué du MAE.