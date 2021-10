<span style='text-decoration: underline;'>Classement Fifa </span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie conserve sa 30ème position, mais perd une place au niveau africain</span>

L’Algérie a conservé sa 30e position au classement mondial de la

Fédération internationale de football (Fifa), mais perd une place au niveau africain, a révélé le classement FIFA, publié jeudi sur le site de l’instance mondiale.

Au classement du mois de septembre, l’Algérie avait occupé la même place au niveau mondial et la 3e au niveau africain. Au plan continental, le Sénégal (20e mondial) reste leader du Top 10, devant la Tunisie (27e), le Maroc (29e), l’Algérie (30e), le Nigéria (36e), l’Egypte (44e), le Ghana (52e), la Côte d’Ivoire (53e), le Cameroun (54e) et le Mali (57e).

Par contre, les adversaires de la sélection algérienne aux éliminatoires de la Coupe du Monde-2022, ont connu des fortunes diverses au classement FIFA. Après quatre journées disputées pour le compte des qualifications du mondial-2022, Burkina Faso a gagné une place (61e), et s’est maintenu à la 11e au nouveau continental, alors le Niger, défait deux fois de suite par l’Algérie (6-1 et 4-0), lors de leur double confrontation, perd deux places pour occuper la 121e mondiale et la 31e africaine, idem pour Djibouti qui a reculé de trois nouvelles positions (188e), tout en restant dans le Top 50 africain. En tête du classement FIFA, la Belgique a préservé son poste de leader, devant le Brésil et la France qui s’est réinstallée sur le podium du classement mondial Fifa, abandonné en septembre, grâce à son dernier sacre de la Ligue des nations début octobre. Les Français (1.779,24 pts) ont évincé du podium, l’Angleterre (1.750,16 pts), qui retombe à la 5e place derrière l’Italie (1.750,52 pts), championne d’Europe cet été et troisième de la Ligue des nations en octobre. La Belgique (1.832,33 pts), qui a perdu ses deux matches de Ligue des nations en octobre, se retrouve sous la menace du Brésil (1.820,36 pts). Les Diables rouges occupent la première place depuis octobre 2018, date à laquelle ils ont détrôné la France victorieuse du Mondial-2018.