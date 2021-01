<span style='text-decoration: underline;'>Mohamed Betraoui, DG de l’ONAB</span>:<br><span style='color:red;'>«L’Algérie consomme en moyenne 50.000 tonnes de viande blanche par mois»</span>

La consommation moyenne mensuelle de la viande blanche en Algérie est estimée à 50 000 tonnes, alors que la production dépasse les besoins du marché national.

C’est en substance ce qu’a fait savoir, hier, le président directeur général de l’Office national des aliments du bétail et de l’élevage avicole (Onab), Mohamed Betraoui, lors de son passage sur les ondes de la chaîne Une de la Radio nationale. «La consommation moyenne algérienne de viande blanche est d’environ 50 000 tonnes par mois», a-t-il déclaré à l’émission «Invité de la matinale», précisant que «la production de la viande blanche en Algérie dépasse les besoins du marché interne.

Affirmant que le prix moyen du kilogramme ne dépasse pas 260 dinars, M. Betraoui a souligné que les indicateurs de consommation de viande blanche en Algérie sont en concomitance avec les indicateurs mondiaux qui atteignent 18 kg par personne. Il a expliqué que la consommation moyenne de volaille en Algérie atteint 15 kg par personne. Pour ce qui est des mesures prises pour assurer la commercialisation des produits très demandés pendant le mois de Ramadan, le DG de l’Office a déclaré que les préparations pour les salles, les poussins et même les chambres froides sont en cours, et il a expliqué que la viande fraîche et surgelée seront disponibles pour couvrir l’ensemble de la demande. Dans le contexte, il a ajouté que la consommation de viande blanche au cours du dernier mois de Ramadan a atteint 55 mille tonnes, assurant que l’Office, en coordination avec les éleveurs, œuvre pour fournir environ 60 mille tonnes de viande au cours du mois de Ramadan de l’année en cours.

Par ailleurs, le responsable a justifié l’augmentation des prix de la volaille par la hausse des prix de leur aliment sur les marchés mondiaux touchés par la pandémie du coronavirus, révélant que les prix des extraits de maïs et de soja, qui représentent 80% de la composition des aliments de volailles, ont augmenté de manière significative en moins de six mois.

«Le prix du maïs sur le marché mondial en juin 2020 était d’environ 265 dollars, mais il a dépassé 270 dollars ce mois-ci, ainsi que le prix des extraits de soja en juin dernier était de 350 dollars, et actuellement son prix dépasse les dollars. 590, cette augmentation est soumise à des indicateurs internationaux», a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : «Elle affecte la bourse mondiale, mais je promets aux éleveurs la disponibilité imminente du matériel à nouveau au niveau international et le retour de la stabilité des prix dans les semaines à venir.»

Donnant plus de détails sur la consommation d’aliments de bétail, M. Betraoui a fait savoir que l’Algérie importe plus de 5 millions de tonnes d’extraits de maïs et de soja. Il a précisé dans ce cadre que dans le but de réduire la facture d’importation de plus de 1,2 milliard de dollars, un certain nombre de mesures ont été prises pour assurer l’indépendance dans la production d’aliments pour volaille.

L’intervenant a signalé que suite au succès de l’expérience de production de maïs jaune sur 79 hectares à Adrar durant l’année 2019, un total de 8900 hectares ont été programmés pour cultiver du maïs à Adrar, El Menia, Ghardaïa, El Oued, Biskra, Naâma et Djelfa, ce qui permettra la production de 30 ou 35 000 tonnes au maximum, ce qui permettra d’assurer la disponibilité de fourrage pour une durée de 6 mois.

«Nous prévoyons que la moitié de nos besoins alimentaires seront satisfaits à l’horizon 2030», a conclu M. Betraoui.

Samir Hamiche