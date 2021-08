<span style='text-decoration: underline;'>Editorial de la revue El Djeich</span>:<br><span style='color:red;'>«L’Algérie dispose d’une armée forte qui la défend et la protège»</span>

L’Algérie est en réalité, une nation solide qui repose sur son armée, son peuple et la cohésion qu’ils ont tissés lors de la guerre de libération nationale et tout au long des 59 années de l’indépendance. C’est ce que ne semble pas comprendre «les imbéciles et les traîtres qui nourrissent de telles velléités ignorent l’Histoire, la nature de l’Algérien, comme ils n’ont aucune idée de sa réaction dans le cas où certains esprits dérangés tenteraient de causer le moindre mal à l’Algérie»

Jusqu’où l’on remonte dans l’Histoire des nations et des Hommes, les armées en auront toujours été les principaux piliers. Et cela, indépendamment des régimes. L’armée transcende la politique, puisqu’elle est fondatrice et protectrice des nations. L’Editorial de la revue El Djeich qui consacre cette vision tant ancestrale que relevant de l’actualité brûlante note, à très juste titre que «la puissance des nations est fonction, positivement ou négativement, de la puissance de leurs armées, tant il est vrai qu’aucune nation n’a atteint le rang d’Etat respectable sans disposer d’une armée forte qui la défend et la protège». Et c’est précisément le cas de l’Armée nationale populaire qui, plongeant ses racines dans le combat libérateur du pays est à même de se poser en premier défenseur de la souveraineté du pays. L’Algérie indépendante comme l’était l’Algérie combattante demeure sur la voie de la génération de novembre, en ce mois-anniversaire d’août qui rappelle les deux événements majeurs de la guerre de libération nationale que sont l’offensive du Constantinois, le 20 août 1955 et une année plus tard, jour pour jour, le congrès de la Soummam. Ce double événements et bien d’autres, qui ont marqué l’Histoire de l’humanité du 20e siècle a enfanté une Algérie qui aujourd’hui «rejette toute menace de quelque partie que ce soit comme elle ne se soumettra à aucune partie, quelle que soit sa puissance», comme l’avait souligné le chef d’état major de l’ANP, dont les propos viennent appuyer et donnent leur sens profond à l’éditorial.

Cette puissance, revendiquée et assumée par l’institution militaire est la conséquence entre autres à l’intérêt accordé par l’ANP à la formation de ses éléments. Cette formation «a prouvé l’efficience de cette orientation, à travers les compétences et les aptitudes démontrées par les cadres et les éléments promus des écoles et des centres, dans l’exercice des missions qui leur sont confiées, avec tout le mérite et le professionnalisme requis», souligne la revue El Djeich, affichant le caractère de «bastion inexpugnable» de l’Algérie «face à ses ennemis, Etats ou individus soient-ils». La force de l’Algérie vient de «toutes les mesures et décisions prises ainsi que les acquis réalisés dans la nouvelle Algérie». Deux éléments importants fondent ce principe. «Le premier étant la protection de la Patrie contre toute menace et tout risque potentiels dans un monde voguant entre mutations profondes et conflits armés et dans lequel notre région vit sur un volcan d’où ne s’en sortiront que les forces les plus intelligentes et disposant d’une grande cohésion». L’éditorialiste poursuit en relevant que «le second élément est que toutes ces mesures sont prises dans l’intérêt du citoyen algérien afin qu’il ait une existence décente, une existence garantissant la prospérité à tous les Algériens et afin que notre pays préserve sa souveraineté dans ses décisions et soit en capacité de rejeter toute forme d’intervention, tout dictat, ni ne se plie à aucun marchandage ou chantage de la part de toute partie quelle que soit sa puissance ou son influence».

L’Algérie est en réalité, une nation solide qui repose sur son armée, son peuple et la cohésion qu’ils ont tissés lors de la guerre de libération nationale et tout au long des 59 années de l’indépendance. C’est ce que ne semble pas comprendre «les imbéciles et les traîtres qui nourrissent de telles velléités ignorent l’Histoire, la nature de l’Algérien, comme ils n’ont aucune idée de sa réaction dans le cas où certains esprits dérangés tenteraient de causer le moindre mal à l’Algérie», poursuit l’éditorial d’El Djecih. Pour la revue du MDN «ces traîtres et ceux qui suivent leur voie ignorent-ils que trahir la Patrie constitue une honte qui les hantera toute leur vie et qui poursuivra leurs descendants pour toujours et à jamais ? ! » Pour l’éditorialiste, «la meilleure des conclusions est de dire que servir l’Algérie reste une fierté et un héritage que les générations se transmettront de la source (ALN) à son héritière (ANP) car, en toute simplicité, chaque terre a une bonne semence, et la semence de l’Algérie est son Armée nationale populaire, bouclier de la Nation et protecteur de la Patrie.»

Yahia Bourit