<span style='text-decoration: underline;'>Croissance négative évaluée à -3,9% au 1er trimestre 2020</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie en difficile passe économique</span>

Pour la première fois depuis plus de 20 ans, l’économie algérienne entre en difficulté économique. L’Office national des statistiques révèle dans son dernier rapport que la croissance économique a enregistré un chiffre négatif. L’ONS a calculé l’indice de croissance à –3,9 % pour le premier trimestre de 2020, contre une croissance positive (+1,3%) à la même période de 2019. C’est assez important et cela ne présage pas une quelconque amélioration durant le second trimestre. Et pour cause, la difficulté économique a eu lieu avant la déclaration du coronavirus en Algérie. C’est à dire au moment où les prix du pétrole pointaient plus de 50 dollars le baril et tout le tertiaire était en pleine activité. Les 3 mois du second trimestre, on a assisté à un «sommeil» total de l’écrasante majorité des secteurs d’activité.

En attendant l’essentiel du choc économique engendré par la crise sanitaire, l’ONS nous apprend que pendant la période exercée, le taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) hors hydrocarbures s’est rétracté pour s’établir à -1,5%. Il était de l’ordre de +3,6% à la même période de l’année précédente.

Ces résultats négatifs sont la conséquence de contre performances dans de nombreux secteurs, dont ceux des hydrocarbures, des services marchands (les transports et communications, le commerce, les services fournis aux entreprises et aux ménages, ainsi que les hôtels-cafés-restaurants) et les services non marchands (les affaires immobilières, les services financiers et les administrations publiques). Autant dire qu’entre le premier janvier et le 31 mars, le pays était déjà mal en point. On retiendra, à ce propos, une croissance négative des hydrocarbures de l’ordre de -13,4%. Cette chute était deux fois moindre (-7,1%) à la même période de l’année dernière.

La chute des services marchands est plus significatif, puisqu’ils sont passés d’une croissance de 5% au premier trimestre 2019 pour s’établir à -2,8% en 2020. L’ONS explique cette baisse de croissance par des chutes dans les valeurs ajoutées de pas mal de sous-secteurs. Il s’agit, note le document, des transports et communications (-4,8% contre +5,3%), hôtels, cafés et restaurants (-2,7% contre +5,5%), commerce (-1,5% contre +4,8%) et enfin les services fournis aux ménages (-1,8% contre +3,8%). Le même schéma a concerné les services non marchands, avec de nettes tendances baissières dans les résultats réalisés au premier trimestre 2020.

Quelques secteurs ont, néanmoins pu tirer leur épingle du jeu. Il s’agit de l’agriculture et du BTPH qui ont réalisé des croissances positives, même si elles sont en baisse comparativement à la même période de l’année précédente. Ainsi, l’agriculture, sylviculture et pêche ont enregistré un taux de croissance +2,3% contre +2,7%. Le BTPH, a lui aussi connu une croissance de +0,8% durant le 1er trimestre de l’année en cours contre +2,9% les trois premiers mois de 2019. Les industries agroalimentaires ont connu des courbes comparables avec une croissance positive de 2,6% contre 2,7% à la même période de comparaison.

Concernant le PIB, l’ONS retient une diminution de 5,3% contre une hausse de 2,8% sur la même période en 2019.

Cette déprime s’explique par des indications assez parlantes sur le plan de l’investissement. C’est ainsi que le document de l’ONS révèle que la formation brute du capital fixe en volume (l’Investissement) a enregistré une «importante» baisse de 5,0% les trois premiers mois 2020 contre un accroissement de 5,1% à la même période de l’année d’avant. «Cette forte baisse de l’investissement est expliquée par le ralentissement de l’activité économique et aggravée par la crise sanitaire (Covid-19) qui a conduit à l’arrêt de certains chantiers, notamment, de la construction durant le mois de mars dernier», relève L’ONS.

Durant l’année 2019, la croissance économique de l’Algérie a atteint 0,8% et le taux de croissance du PIB hors hydrocarbures a été de 2,4%.

Nadera Belkacemi