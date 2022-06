<span style='text-decoration: underline;'>Tennis</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie en outsider pour défier les favoris</span>

Le tennis algérien abordera la 19e édition des Jeux méditerranéens-2022 que la ville d’Oran abrite (27 juillet au 1e juillet) en outsider et avec le désir de relever le défi devant les grands favoris habitués au vermeil lors du rendez-vous tennistique de la «Mare Nostrum’’.

En présence des nations comme l’Italie et l’Espagne, la mission des Algériens semble “”difficile’’ même s’ils ambitionnent de “”tout donner et faire une bonne prestation’’ pour honorer le pays, selon le capitaine de l’équipe “”messieurs», Noujeim Hakimi. “”Notre objectif dans un premier temps, est d’essayer de faire une bonne prestation. Nous aurons la possibilité d’engager deux joueurs dans le tableau simple et une paire en double. On espère représenter dignement l’Algérie et faire le maximum même si la compétition s’annonce très rude’’, a expliqué Hakimi. En prévision de ces JM, l’instance fédérale a retenu huit (8) noms (4 messieurs et 4 dames) pour défendre l’emblème national en terre oranaise. Il s’agit de Youcef Rihane, Rayan Dylan Ghedjemis, Toufik Sahtali et Samir Hamza-Reguig chez les messieurs, et Ines Feriel Ibbou, Amira Benaissa, Ines Bekrar et Lynda Benkaddour en dames. Rayan Dylan Ghedjemis et Ines Ibbou restent les meilleurs algériens classés sur la scène internationale où ils occupent respectivement les 710e ATP et 649e WTA places. “”L’équipe nationale masculine a débuté un stage de préparation du 18 au 26 juin avec des entraînements bi-quotidien et une phase de récupération. La compétition s’annonce de très haut niveau avec la présence de joueurs du top 200 sachant que le meilleur algérien est 11e par rapport aux joueurs inscrits à ce tournoi’’, a-t-il expliqué. Pour sa part, Wakil Keciba, capitaine d’équipe «dames» estime que la préparation des joueuses algériennes était à la hauteur. “”Nous allons prendre part à ce rendez-vous oranais avec quatre (04) dames. Nous avons bien préparé ces JM. Chaque athlète avait un programme durant l’année. Aussi, la Fédération algérienne de tennis (FAT) avait organisé deux tournois internationaux ITF Pro 15.000$ combinés à Oran, comme “”tests events’’ en mois de mai dernier. C’était une bonne préparation pour les nôtres afin de s’acclimater avec le club’’, a expliqué Keciba. Et d’enchaîner: “”Outre ce regroupement, les joueuses algériennes avaient pris part à la Billie Jean King Cup, disputée du 7 au 10 juin, à Ulcinj, au Monténégro. Elles avaient décroché la troisième place après une semaine de compétition. C’était aussi une bonne occasion pour avoir plus de matchs dans les jambes. Par la suite, nous avons enchaîné avec un ce stage de préparation. Les joueuses sont en bon état de forme. C’est une compétition qui va se joueur sur des petits détails et qui sera bien préparer physiquement et mentalement sera en pôle position pour rafler la mise». Soixante-neuf (69) athlètes (39 messieurs et 30 dames) de dix-huit (18) pays prendront part à ce rendez-vous sportif de la méditerrané: Algérie (8), Albanie (4), Chypre (3), Egypte (4), Grèce (3), Italie (4), Kosovo (2), Libye (4), Malte (6), Monaco (1), Monténégro (1), Maroc (4), Portugal (4), Saint Marin (1), Slovénie (4), Espagne (4), Tunisie (4) et Turquie (8). Les joueurs algériens seront fixés sur leurs adversaires dès aujourd’hui (17h00 heure algérienne), à l’occasion de la réunion technique qui se tiendra au Tennis club Habib-Khelil de Hai Salem, en présence du juge-arbitre, le français Benjamin Pomportes, désigné par la Fédération internationale de tennis (ITF). Par le passé, le tennis algérien s’est illustré lors de son aventure méditerranéenne, en adjugeant quatre (04) breloques: deux en argent et deux en bronze. Les deux médailles de bronze ont été décrochées lors des JM d’Alger en 1975 par le défunt Mahmoudi Abdelsalem (simple), et par la paire Bounaib-Sebti dans l’épreuve du double. Lors JM de Tunis en 2001, le duo Abdelhak Hameurlaine et Noureddine Mahmoudi a offert à l’Algérie une médaille d’argent. Idem pour la paire Lamine Ouahab – Slimane Saoudi aux JM 2005 à Alméria (Espagne).