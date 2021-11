<span style='text-decoration: underline;'>Fawzi Derrar, l’a encore réaffirmé hier</span>:<br><span style='color:red;'>«L’Algérie entre inévitablement dans la 4e vague du coronavirus»</span>

Le Directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Fawzi Derrar a affirmé que l’arrivée en Algérie de la quatrième vague coronavirus est inévitable, alors que le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, et d’autres spécialistes avaient déjà évoqué cette éventualité.

«L’Algérie entrera inévitablement dans une quatrième vague, même si elle peut arriver après un ou mois deux», a déclaré le Dr Derrar lors de son passage à l’émission «L’invité de la matinée», diffusée, hier, par la télévision publique (EPTV). Il a précisé que la hausse des contaminations, aussi légère soit-elle, enregistrée ces dernières heures dont les cas ont dépassé la centaine constituent les prémices de la quatrième vague de la pandémie, affirmant que l’Algérie entre progressivement dans la nouvelle vague. «Nous avons enregistré ces dernières heures plus de 100 cas de la Covid-19, ce sont les signes d’une quatrième vague du coronavirus», a-t-il déclaré.

Pour le DG de l’IPA, il ne faut attendre de voir dans les établissements hospitaliers des cas d’hospitalisation et de réanimation pour dire que l’Algérie est touchée par la quatrième vague.

Afin de faire face à la nouvelle vague, le Dr Derrar a affirmé qu’il faut accélérer la vaccination et l’application des gestes barrières permettant d’avoir une protection contre la Covid-19. «La vaccination empêche d’arriver aux cas graves», a-t-il indiqué, plaidant pour le lancement d’une série de campagnes de sensibilisation pour accélérer la cadence de la vaccination. Le Dr Derrar a affirmé que le variant Delta et la seule souche de Sars Cov-2 qui existe actuellement en Algérie. «L’Institut Pasteur a conclu des accords avec l’Organisation mondiale de la santé en plus des formations auxquelles l’institut est soumis, qui permettent de détecter les changements et mutations du virus», a-t-il précisé.

Dans le même contexte, le DG de l’IPA a appelé les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques à se faire vacciner par une troisième dose du vaccin. «L’efficacité du vaccin anti-Covid-19 commence à faiblir après six à huit mois de prise de la seconde dose ; une personne âgée ou souffrant d’une maladie chronique doit prendre une troisième dose qui sert de rappel pour augmenter à nouveau l’efficacité du vaccin», a-t-il insisté.

Il a aussi mis en avant l’efficacité de recevoir le vaccin contre la grippe saisonnière peu de temps après avoir reçu la dose du vaccin Covid-19, «alors que nous approchons de la saison hivernale».

Le Dr Derrar a mis en garde les citoyens contre la réticence à recevoir le vaccin en raison des craintes suscitées par les rumeurs et les fausses informations qui remettent en cause son efficacité, rassurant en même temps, qu’aucun effet secondaire grave ou dangereux n’a été enregistré en Algérie.

Il convient de rappeler que le ministre de la santé, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé le 4 novembre dernier, à l’occasion d’une journée d’étude sur l’évaluation de la riposte contre la pandémie, la mise en place d’un plan de lutte pour faire face à l’arrivée éventuelle de la quatrième vague de l’épidémie en Algérie.

Samir Hamiche