<span style='text-decoration: underline;'>Le P-dg de Sonelgaz</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie est prête à augmenter les quantités d’électricité exportées vers la Tunisie</span>

Le Président directeur général du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal a annoncé, lundi dans la wilaya d’El-Bayadh, que l’Algérie était prête à augmenter les quantités d’électricité exportées vers la Tunisie en cas de demande supplémentaire.

Dans une déclaration à l’APS en marge d’une séance de travail avec des cadres centraux du groupe Sonelgaz et les autorités locales pour s’enquérir de la situation du secteur de l’énergie dans la wilaya d’El-Bayadh, M. Adjal a déclaré que «l’Algérie qui exporte quotidiennement plus de 500 mégawatts d’énergie électrique vers la Tunisie, pays frère, était prête à augmenter les quantités d’électricité exportées en cas de hausse de la demande». Le même responsable a également annoncé un projet actuellement à l’étude, lié à l’exportation de l’électricité vers l’Italie. Le PDG de Sonelgaz a affirmé que le groupe a acquis une grande expérience, notamment dans le domaine de la formation, ce qui lui a permis d’être présent dans 10 pays africains pour encadrer la formation de cadres dans le domaine de l’électricité et du gaz.