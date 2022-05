<span style='text-decoration: underline;'>L’expert Abderrahmane Hadef</span>:<br><span style='color:red;'>«L’Algérie est un fournisseur énergétique fiable»</span>

Conclure des partenariats avec des pays amis et le déploiement diplomatique, devenu un axe hautement stratégique, permettent à l’Algérie de se redéployer à l’international.

C’est la vision partagée jeudi dernier par le consultant et expert en géoéconomique, Abderrahmane Hadef, lors de son intervention sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale. «Le déploiement diplomatique, devenu un axe hautement stratégique, et la signature des partenariats avec des pays amis, comme l’Italie devenus prioritaires, sont nécessaires afin que l’Algérie puisse se redéployer à l’international», a-t-il déclaré.

Il a estimé qu’avec le contexte actuel dans le monde, l’Algérie se positionne en tant qu’acteur majeur surtout en ce qui concerne certains dossiers importants comme, la sécurité, l’énergie et la sécurité alimentaire. «L’Algérie se positionne mais elle fait le choix de ses partenaires parce qu’elle n’attend pas à ce qu’autres pays choisissent de travailler avec elle, mais elle est dans une démarche proactive et cherche des partenaires qui vont dans le sens de ses intérêts», a-t-il déclaré.

Évoquant la question énergétique, M. Hadef a indiqué que le message de l’Algérie qu’elle adresse à ses partenaires c’est qu’elle est un fournisseur énergétique fiable. Pour l’expert, «l’Algérie a beaucoup à donner et jouit de plusieurs avantages comparatifs dans ce domaine-là. Aujourd’hui, elle se positionne comme un fournisseur fiable en termes d’approvisionnement en gaz pour l’Europe à travers l’Italie (gazoduc Enrico Mattei)».

Dans son intervention, M. Hadef a affirmé qu’il y a aussi des perspectives à développer surtout dans le domaine des énergies renouvelables et nous parlons aujourd’hui sur le projet du solaire et sur d’autres projets de l’hydrogène vert, ce qui constitue l’avenir de l’énergie et surtout pour l’approvisionnement de l’Europe. L’intervenant a rappelé, dans ce sillage, que l’Algérie et l’Italie ont décidé d’augmenter les capacités d’exportation du pipeline qui traverse la Sardaigne (Italie) et relie les deux pays. «Nous sommes pratiquement au maximum des capacités de ce pipeline. Cette année nous sommes à plus de 9 milliards de mètres cubes et nous allons atteindre les 30 milliards M3 d’ici la fin de l’année 2022», a-t-il détaillé.

M. Hadef a indiqué qu’il faut ajouter également la partie investissement qui est aussi importante à mentionner. «Sonatrach et l’ENI sont déterminés à développer toutes les potentialités qui existent en Algérie, citant les nouvelles découvertes au niveau du bassin de Berkine en plus des autres projets en perspective», a-t-il estimé.

L’expert a affirmé que le partenariat entre les deux pays est devenu un modèle, indiquant que l’objectif de la visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en Italie c’est d’aller au-delà du secteur énergétique et de l’étendre à d’autres secteurs car il s’agit de l’objectif de la diversification de l’économie nationale à travers des partenaires réels et pragmatiques.

S’agissant du nouveau code de l’investissement, l’intervenant a affirmé que celui-ci apportera une nouvelle approche dans la gestion du dossier d’investissement à travers certaines démarches innovatrices. «L’approche du nouveau code d’investissement vise à s’éloigner carrément de l’ancienne approche qui est dépassée, datant des années 1980, et basée sur l’octroi des avantages et d’aller vers une nouvelle approche plus opérationnelle qui accompagnera les investisseurs sur le terrain», a-t-il précisé.

