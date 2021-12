L’Algérie et la Tunisie signent 27 accords de coopération

L’Algérie et la Tunisie ont conclu, mercredi au Palais de Carthage dans la capitale Tunis, 27 accords de coopération portant sur plusieurs secteurs, et ce en marge de la visite d’Etat qu’effectue en Tunisie le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

La cérémonie de la signature par les ministres supervisant les secteurs concernées, s’est déroulée sous la supervision des deux présidents des deux pays, M. Abdelmadjid Tebboune et M. Kaïs Saïed.

Les accords portent notamment sur les secteurs de la Justice, de l’Intérieur et des Collectivités locales, de l’Energie et des Mines, des PME et startups, de l’Industries pharmaceutique, de l’Environnement, des Affaires religieuses, de l’Education et de la formation professionnelle, de la Pêche, de l’Information, ainsi que de la Culture.ais

A rappeler que le Président Tebboune est arrivé, mercredi à Tunis, dans le cadre d’une visite d’Etat de deux jours, à l’invitation de son frère, le Président Kaïs Saïed.

Un accueil fraternel et officiel chaleureux a été réservé au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’aéroport et au Palais présidentiel de Carthage, traduisant ainsi la profondeur des relations liant les deux pays et les deux peuples frères.

La cérémonie de la signature a été précédée par des entretiens en tête-à-tête avant qu’ils ne soient élargis aux membres des deux délégations.