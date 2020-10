L’Algérie et les Etats Unis veulent renforcer leur coopération militaire

Le secrétaire américain à la Défense, M. Mark Thomas Esper, a fait état jeudi à Alger de la volonté de son pays de renforcer sa coopération avec l’Algérie dans le domaine militaire et de la lutte contre le terrorisme.

“Nous avons évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la coopération entre les armées des deux pays”, a déclaré M. Esper à l’issue de l’audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

D’autres thèmes ont été également abordés comme “le respect de la souveraineté des Etats et les libertés, ainsi que les questions d’intérêt commun”, a-t-il ajouté.

“J’ai également eu l’honneur d’aller au sanctuaire des martyrs pour déposer une gerbe de fleur à la mémoire des martyrs de la Révolution pour l’indépendance de l’Algérie, acquise au prix du sacrifice de 1,5 million de martyrs”.

Il a, par la même occasion, remercié le président de la République pour “l’accueil chaleureux et l’hospitalité” qui lui ont été réservés durant sa visite en Algérie.

L’audience a été aussi l’occasion d’examiner la situation dans le Sahel, notamment la crise en Libye. Les deux parties ont convenu, à ce propos, de poursuivre leurs consultations et leur coordination pour consolider la paix et la sécurité dans la région dans le cadre du respect de l’unité et la souveraineté des Etats.

A l’issue de cette audience, le président de la République a offert un déjeuner en l’honneur de son hôte et les membres de la délégation qui l’accompagne. Par la suite, les deux parties se sont échangé des cadeaux symboliques.

L’audience s’est déroulée en présence de la délégation accompagnant le secrétaire américain à la Défense et du chargé d’affaires à l’ambassade américaine en Algérie, du côté américain, et du Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Noureddine Bardad-Daidj, et du Général-major Mohammed Bouzit, Directeur général de la Documentation et de la sécurité extérieure au ministère de la Défense nationale, du côté algérien.