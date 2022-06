<span style='text-decoration: underline;'>HANDBALL PRÉPARATION</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie et l’Italie se neutralisent 22 à 22</span>

L’Algérie et l’Italie se neutralisent 22 à 22

La sélection algérienne de handball (messieurs) a fait match nul dimanche face à son homologue italienne 22 à 22 (mi-temps : 12- 8), en match amical préparatoire disputé à la salle «la Casa della Pallamano» à Chieti (200 km de Rome), en prévision des Jeux méditerranéens JM-2022 (25 juin – 6 juillet).

Les deux sélections vont se retrouver une seconde fois mercredi (18h00, algériennes), dans le cadre du stage effectué par les Algériens en vue du rendez-vous méditerranéen. Il s’agit du deuxième stage à l’étranger pour les «Verts» depuis l’arrivée de Rabah Gherbi à la barre technique. En avril dernier, les handballeurs algériens se sont inclinés à deux reprises au Caire face à l’Egypte : 35 à 18 puis 33 à 20. Aux JM d’Oran, le Sept algérien évoluera dans le groupe B aux côtés de l’Espagne, de la Turquie, de la Macédoine et de la Grèce, alors que l’Italie a été versée dans le groupe A aux côtés de la Tunisie, de la Slovénie, de l’Egypte, et de la Serbie. Après l’échéance des JM- 2022, les coéquipiers du portier Khalifa Ghodbane (Dinamo Bucarest/ Roumanie), enchaîneront en prenant part à la Coupe d’Afrique des nations CAN-2022 prévue en Egypte durant (9-19 juillet), où ils évolueront dans le groupe B avec le Kenya, le Gabon et la Guinée. Quarante- sept ans après avoir abrité les Jeux méditerranéens d’Alger en 1975, l’Algérie renoue avec les joutes méditerranéennes, en accueillant la 19e édition à Oran où devront concourir dans 24 disciplines sportives, 3434 athlètes de 26 pays.