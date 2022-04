<span style='text-decoration: underline;'>Tournoi Maurice Revello</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie évoluera dans le groupe C</span>

L’Algérie évoluera dans le groupe C

Tournoi Maurice Revello : L’Algérie évoluera dans le groupe C

La sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20) a hérité du groupe C à la 48e édition du Tournoi Maurice Revello (France) prévue du 29 mai au 12 juin prochain, selon le tirage au sort effectué jeudi, ont annoncé les organisateurs.

Outre l’Algérie, le groupe comprend la Colombie, Comores et le Japon. Les Algériens dont la dernière participation au tournoi remonte à 38 ans, entameront la compétition contre le Japon le mardi 31 mai avant de croiser le fer face à la Colombie, trois fois vainqueur de la compétition et favorite du groupe, le vendredi 3 juin. Les Algériens boucleront le premier tour contre Comores le vendredi 10 juin. Toutes les rencontres du Groupe C auront lieu au Stade Parsemain d’une capacité de 12 500 places. Cette édition 2022 regroupe 12 équipes réparties en trois groupes de quatre équipes. Les 3 premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur deuxième se qualifieront pour les demi-finales. Les autres équipes joueront des matchs de classement.