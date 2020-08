<span style='text-decoration: underline;'>Pandémie de la Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie fait face et appréhende la rentrée sociale</span>

Les précautions rendues nécessaires, mais qui ne semblent pas suffire à freiner la progression de la pandémie en Algérie, comme ailleurs, amènent l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclarer néanmoins que la pandémie de Covid-19 peut fort bien durer moins longtemps que la pandémie de grippe espagnole de 1918.

La circulation du virus, responsable de la Covid-19 est assez vive sur les deux hémisphères de la planète. Très peu de pays y échappent et seuls ceux qui développent une stratégie de lutte efficace contre la pandémie semblent s’en sortir avec un moindre mal. L’Algérie qui observe une courbe baissière des contaminations depuis une dizaine de jours, est classée dans la catégorie de nations qui donnent justement cette impression de bien contrôler la situation, au contraire d’autres pays, à l’image de ceux de la rive européenne de la Méditerranée ou encore le Maroc qui vivent une recrudescence de la pandémie. Mais l’ensemble des observateurs nationaux qui attestent de la bonne gestion des pouvoirs publics, mettent en garde contre toute baisse de la vigilance. On attend justement de voir l’impact du déconfinement du 15 Août dernier sur la propagation du virus qui devrait montrer ses premiers effets dès le début du mois prochain. En attendant, le DG de l’Institut Pasteur, Fawzi Derrar, note que l’examen des courbes de contamination au coronavirus en Algérie, notamment, au niveau des services de réanimation des hôpitaux, indique clairement que celles-ci sont en train d’accuser une «tendance baissière», de quoi, ajoute-t-il, être « rassuré ». Il reste que, comme tout autre responsable du secteur de la Santé, M.Derrar qui s’est exprimé sur les ondes de la chaîne 3 de la radio nationale insiste sur le strict respect des mesures barrières de protection de nature, explique-t-il, à freiner la circulation du virus, en limitant la naissance de foyers de contamination.

Ces précautions rendues nécessaires, mais qui ne semblent pas suffire à freiner la progression de la pandémie en Algérie, comme ailleurs, amènent l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclarer néanmoins que la pandémie de Covid-19 peut fort bien durer moins longtemps que la pandémie de grippe espagnole de 1918. Une bonne nouvelle, sachant que la «méchante grippe» a, en deux ans fait quelque 50 de millions de morts. «Nous espérons en terminer avec cette pandémie en moins de deux ans. Surtout si nous pouvons unir nos efforts (…) et en utilisant au maximum les outils disponibles et en espérant que nous pourrons avoir des outils supplémentaires comme les vaccins, je pense que nous pouvons y mettre un terme dans un délai plus court que la grippe de 1918», a affirmé le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.

On retiendra, concernant la pandémie de la Covid-19 que virus Sars-Cov-2 a fait à ce jour près de 795.000 morts dans le monde depuis que les premiers cas ont été signalés fin 2019 en Chine. C’est sans commune mesure avec la grippe espagnole qui avait particulièrement frappé les plus jeunes. Ce qui n’est manifestement pas le cas présentement. «Dans notre situation actuelle, (…) le virus a plus de chances de se propager. Il peut se déplacer rapidement parce que nous sommes davantage connectés maintenant», a souligné le chef de l’OMS. «Nous avons donc un désavantage lié à la mondialisation (…) Mais nous avons l’avantage de disposer de meilleures technologies», a-t-il dit. «Et nous savons comment l’arrêter».

Et pour l’arrêter, le moyen le plus efficace reste la vaccination. A ce propos, le DG de L’institut Pasteur d’Alger a annoncé que son institut allait entamer des discussions avec «des collègues Russes», pour obtenir auprès d’eux les données optimales sur le vaccin mis au point dans leur pays, particulièrement pour ce qui concerne son efficacité au plan immunitaire, mais également, sur ses éventuels d’effets indésirables, «rares ou tardifs». Cette perspective est de bon augure pour le pays qui se place d’ores et déjà comme l’un des premiers acquéreurs du vaccin, dès sa mise sur le marché. Mais l’urgence de l’heure reste toujours la gestion de la pandémie. Et parmi les moyens déployés par l’Etat, les tests PCR figurent en bonne place. Sur la question, l’on apprend que les capacités nationales de dépistage du virus, dont l’institut à lui seul réalise plus de 1 000/jour sont de l’ordre de 2 900 quotidiennement à l’échelle de tout le pays. Mais ce niveau sera bientôt dépassé, puisque M.Derrar révèle que les efforts tendant à en multiplier le nombre de tests battent leur plein. Les capacités de laboratoires privés seront associées à ces efforts. Le DG de l’Institut Pasteur d’Alger a également annoncé l’assemblage en cours d’un laboratoire mobile qui sera utilisé pour des dépistages de malades du coronavirus ou bien d’autres pathologies.

A bien écouter les responsables, l’on peut déduire que l’Algérie agit avec méthode et peut faire partie des pays qui sortiront de la pandémie avec un minimum de casse. Mais le chemin reste tout de même long.

Yahia Bourit