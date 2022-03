<span style='text-decoration: underline;'>Mondial-2022 (barrage-aller)</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie fait un grand pas vers la qualification</span>

La sélection algérienne de football a fait un grand pas vers la qualification à la Coupe du monde 2022, en décrochant une précieuse victoire en déplacement devant le Cameroun (1-0), vendredi soir à Douala en match barrage aller qualificatif au Mondial au Qatar.

Évoluant avec un onze de départ inédit, les hommes de Djamel Belmadi ont su faire déjouer une équipe camerounaise, qui n’a pas trouvé de solutions face à un bloc algérien solidaire et maitrisant son plan de jeu à la perfection. Après une entame de match compliquée devant les 50000 spectateurs camerounais du stade Japoma, les Verts vêtus d’une tunique blanche à cette occasion, ont su résister aux assauts des Lions indomptables grâce une défense à cinq joueurs, portée par la charnière centrale Djamel Benlamri-Aissa Mandi-Abdelkader Badrane et bien épaulée par les latéraux Ramy Bensebaini et Hocine Benayada. Solides dans les duels et précis sur les interventions dans les derniers mètres, les défenseurs algériens ont protégé Rais M’bolhi, qui n’a pas eu à se démener pour garder ses cages vierges. Maitrisant parfaitement son sujet en défense, l’équipe nationale a également retrouvé son réalisme en attaque en convertissant en but une des rares occasions obtenues durant cette rencontre. Après avoir raté son premier duel face au gardien camerounais, Islam Slimani a inscrit l’unique but match d’une tête rageuse au point de penalty sur un service de Youcef Belaili. Auteur de son 40e but en sélection, « Super Slim» ou « Islam la Légende», a encore une fois était décisif permettant à la sélection nationale de décrocher une victoire historique face au Cameroun, qui n’avait jamais perdu un match officiel contre l’Algérie. Alors qu’il est à une longueur de battre le record africain du meilleur buteur dans la phase des éliminatoires de la Coupe du monde, détenu par l’Ivoirien Didier Drogba, le natif de Ain Benian, ville côtière à l’Ouest d’Alger, a conforté son statut de meilleur buteur algérien de tous les temps avec 40 buts en 84 sélections. A la faveur de cette victoire, l’Algérie qui a brisé le signe indien en battant le Cameroun pour la première fois de son histoire, renoue avec le succès après la désillusion de la CAN-2022 et une élimination dès le premier tour avec un triste bilan d’un nul et deux défaites. Les hommes Djamel Belmadi n’avaient plus gouté à la victoire en match officiel depuis novembre 2021 face à Djibouti (4-0). En décrochant ce précieux succès en déplacement, les Verts prennent une sérieuse option sur la qualification à la Coupe du monde 2022, avant le match retour prévu mardi soir au stade Tchaker de Blida. Mais attention à l’excès de confiance, car le billet pour le Qatar n’est pas encore en poche et il faudra rester vigilants face aux Lions indomptables qui n’ont pas encore dit leur dernier mot, comme l’a rappelé le capitaine Riyad Mahrez en conférence de presse.