<span style='text-decoration: underline;'>Paiement électronique</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie fait un nouveau pas dans la bonne direction</span>

L’Algérie a enfin mis les deux pieds dans le paiement électronique mettant un terme à une assez longue attente exprimée par de nombreux opérateurs dans le domaine du commerce électronique. Ainsi, à travers la cérémonie de signature de la convention relative au lancement officiel de l’interopérabilité entre les plateformes d’Algérie Poste et des banques, dédiées au paiement par Internet, organisée au Centre international des conférences, le pays entre au sens propre du terme dans une nouvelle ère où les opérations de paiement électronique connaîtront à n’en pas douter un essor certain. A ce propos justement, le Premier ministre qui a présidé la cérémonie a, dans une allocution, dévoilé quelques chiffres qui permettent d’espérer un développement rapide du nouveau mode de paiement. En effet, M. Benabderrahmane a révélé que durant l’année 2021, plus de 2 millions d’opérations commerciales ont été passées via les TPE (Terminaux de paiement électronique). Près de 15 milliards de DA ont ainsi été échangés. Cela représente une hausse estimée à 220 %, par rapport à 2020 où le montant global a atteint 4,7 milliards de DA, résultant de 711.000 opérations. Dans le même temps, le Premier ministre a assuré que le paiement par internet a connu une évolution encourageante. Il est passé de 3,3 millions d’opérations en 2020, à plus de 6,3 millions d’opérations en 2021 où les montants en circulation ont dépassé 8 milliards de DA alors qu’ils étaient à 4 milliards de DA en 2020.

Cette poussée a été enregistrée dans un contexte plutôt morose, à cause d’un manque de communication, une disponibilité relative des cartes de paiement et une quasi absence de la culture numérique, renseigne d’une disponibilité de la société à franchir le pas. Encouragé par ces premiers chiffres, le gouvernement avait tracé un programme visant à accélérer le processus de modernisation des systèmes de paiement, précisant que plus de 16 millions de cartes de paiement seront mises à disposition à l’horizon 2024 et plus d’un million de commerçants seront équipés de terminaux de paiement, a souligné le Premier ministre.

La conviction de M.Benabder-rahmane tient au fait que le paiement électronique permettra de faire aboutir les efforts de l’Etat visant à absorber la masse monétaire en circulation dans le secteur informel, appelant tous les acteurs à appuyer efficacement cette démarche. «Le gouvernement progresse dans la mise en œuvre de ses engagements, en intensifiant ses efforts visant à réaliser la transformation numérique globale, en assurant un environnement propice à la construction de l’économie du savoir à travers le développement des infrastructures et des installations d’appui des Technologies de l’information et de la communication (TIC)», a souligné le Premier ministre. Dans l’action du gouvernement, il y a bien évidemment «l’amélioration de la connexion Internet au profit des citoyens, des opérateurs économiques et des administrations publiques» rappelle M.Benabder-rahmane qui prévoit d’intensifier «le réseau des télécommunications pour élargir l’accès au réseau Internet haut et très haut débit, étant parmi les conditions nécessaires au développement du paiement électronique», a-t-il ajouté.

De fait, l’interopérabilité entre Algérie Poste et le Réseau interbancaire, fait dire au Premier ministre que «la signature de cet accord entre Algérie Poste et le Groupement d’intérêt économique de la monétique (GIE Monétique) et la Société d’automatisation des transactions interbancaires et de monétique (SATIM) vient renforcer le processus de généralisation de l’utilisation des moyens de paiement électronique». Il soulignera que «ce nouvel accord vient compléter cette interopérabilité en proposant le service de paiement en ligne à plus de 10 millions de détenteurs de carte monétique», a-t-il ajouté. Le Premier ministre a indiqué qu’ «il s’agit là d’une étape parmi d’autres où nous procédons à l’évaluation de la mise en œuvre de l’un des engagements prévus dans le Plan d’action du Gouvernement pour l’application du programme du Président de la République».

M. Benabderrahmane a, par ailleurs, estimé que «le paiement électronique aide à l’émergence de nouveaux métiers en rapport avec l’innovation technologique d’une part, et contribue à la réalisation davantage d’intégration financière en Algérie, outre la facilitation des différentes procédures administratives au profit des citoyens, d’autre part». Un engagement figurant dans les 54 engagements du président de la République a donc été tenu. Il reste néanmoins que le chemin est encore long, mais le gouvernement ne sera pas seul. Des milliers d’opérateurs économiques nationaux vont donner à l’accord d’interopérabilité une dimension concrète et bénéfique pour l’Algérie.

Nadera Belkacemi