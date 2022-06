<span style='text-decoration: underline;'>CLASSEMENT FIFA (MESSIEURS)</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie gagne trois places</span>

La sélection algérienne de football messieurs a gagné trois places et occupe la 41e position au dernier classement FIFA publié ce jeudi par l’instance internationale sur son site officiel.

Les trois victoires remportées par les hommes de Djamel Belmadi en juin contre respectivement l’Ouganda (2-0) et la Tanzanie (2-0) en qualification de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2023, et face à l’Iran (2-1) en amical expliquent ce bond de trois places. Au niveau africain, les Verts occupent la 7e position, tandis que le trio de tête est composé du Sénégal (18e mondial), le Maroc (22e) et la Tunisie (30e). Au total, 280 matchs internationaux ont été disputés durant cette période et leur impact a été important : sur les 211 pays qui composent la hiérarchie mondiale, 177 ont évolué au classement. Trois mois après avoir subtilisé la première place du Classement FIFA à la Belgique (2ème, -), le Brésil (1er, – ) creuse l’écart sur son dauphin. L’Argentine (3ème, plus 1) grimpe sur le podium. La France (4ème, moins 1) en est éjectée, payant au prix fort ses quatre matchs sans victoire en Ligue des Nations de l’UEFA. Le Top 10 voit également l’Espagne (6ème, plus 1), les Pays- Bas (8èmes, plus 2) et le Danemark (10ème, plus 1) progresser. L’Italie (7ème, moins 1) et le Portugal (9ème, moins 1) sont en recul, et le Mexique (12ème, moins 3) en sort. Avec un gain de 11 places, le Kazakhstan (114ème, plus 11) réalise le plus grand bond en avant.