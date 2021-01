<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie mise sur un laboratoire russe pour l’acquisition du vaccin anti Covid-19</span>

L’Algérie a signé un contrat avec un laboratoire russe pour l’acquisition du vaccin contre le coronavirus Covid-19.

Dans une déclaration à l’issue de la réunion du gouvernement, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer a affirmé que le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé la signature d’un contrat de gré à gré avec un laboratoire russe pour l’acquisition du vaccin anti- Covid-19, en application de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le lancement de l’opération de vaccination dès janvier 2021.

Ainsi, il a précisé, à ce propos, que l’Institut Pasteur Algérie (IPA) a entamé, comme premier pas, des concertations avec le laboratoire russe Spoutnik V, qui est le fabriquant du vaccin, ajoutant que des discussions sont également en cours avec d’autres pays, dans le même cadre. M. Benbouzid avait présenté, lors de la réunion du gouvernement mercredi, les démarches engagées par son secteur dans le cadre de l’acquisition du vaccin anti-Covid-19, portant sur «l’état d’avancement des contrats y afférents et qui permettront bientôt la réception des premières livraisons du vaccin et d’entamer l’opération de vaccination dès le mois de janvier prochain». Le Président Tebboune a donné récemment des instructions au Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à l’effet de présider «sans délais» une réunion avec le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus pour choisir le vaccin adéquat anti Covid-19 et de lancer la campagne de vaccination à partir de janvier prochain.

Noreddine.O