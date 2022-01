<span style='text-decoration: underline;'>Coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie n’a enregistré aucun décès chez les enfants</span>

Aucun cas de décès ou de réanimation dû au coronavirus n’a été enregistré en Algérie parmi les enfants contaminés par le coronavirus. C’est ce qu’a déclaré hier lundi le directeur de la santé de la wilaya de Tipaza, Mohamed Bourahla, lors de son passage au Forum de la Radio nationale.

Interrogé sur la propagation du Coronavirus au milieu scolaire, le même responsable a affirmé que le plus important c’est l’absence des cas de décès ou réanimation d’enfants, indiquant que cette tranche d’âge est considérée commune un vecteur de transmission du virus. Il a fait savoir, dans le même contexte, que l’Algérie est à sa troisième semaine de la quatrième vague de la pandémie.

À une question sur les capacités en lits d’hospitalisations, le directeur de la santé de la wilaya de Tipaza, a affirmé que dans le cas où le seuil de saturation au niveau des établissements hospitaliers atteindra le taux de 67%, les autorités procéderont à l’ouverture d’autres services qui seront dédiés à la prise en charge des patients de la Covid-19. Il a affirmé que des instructions ont été données pour ouvrir des centres de proximité pour réduire la pression sur les hôpitaux.

De son côté, la directrice de la Prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles, au ministère de la Santé, Samia Hammadi, qui intervenait également au Forum de la Radio, a indiqué que la situation épidémiologique est suivie du plus près pour éviter la reproduction du même scénario que l’Algérie a vécu lors de la troisième vague du coronavirus. Mme Hammadi a estimé, par ailleurs, que le faible taux de la vaccination et le relâchement dans l’application des mesures de protection et de prévention ont contribué à la propagation du Coronavirus. «Ce qui a contribué à la propagation du virus, c’est le manque d’engouement pour la vaccination, malgré la disponibilité du vaccin et les campagnes de sensibilisation, ainsi que le laxisme dans l’application des mesures de distanciation sociale et l’absence de masque de protection. Notant qu’Omicron se propage rapidement et que le pic peut être atteint avant l’heure», a déploré la même responsable.

Interrogée sur la disponibilité des structures hospitalières pour prendre en charge les patients, la directrice de la prévention au ministère de la Santé a indiqué que «l’expérience de la troisième vague constitue une leçon que nous en avons tirée et nous a fait adopter une stratégie préventive pratique en prenant toutes les précautions et mesures préventives telles que la vaccination, la mise à disposition de lits, entre autres». Elle a noté «qu’il y a un suivi quotidien et hebdomadaire de la situation épidémiologique au cours duquel des solutions possibles sont discutées en cas de signalement des problèmes liés à l’hospitalisation ou autres».

Samir Hamiche