<span style='text-decoration: underline;'>Fédération mondiale de Vietnam vocotruyen</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie nation pilote du programme de développement en Afrique</span>

Dans une correspondance adressée au président de la Fédération algérienne, Rabia Aît Medjber, l’instance mondiale a estimé que l’excellent niveau de participation de l’instance nationale a été pris en considération.

”Prise en considération de l’excellent niveau de participation de votre fédération et votre équipe nationale aux différents évènements internationaux – Championnats du monde 2016 et 2018, coupe du monde 2019- la présente résolution, effective au 1e mars 2021, implique votre intégration, en tant que président de la FAVV, au sein de la commission internationale WFVV-Développement”, a écrit l’instance mondiale dans sa correspondance.

”Cette dernière, placée sous la supervision du président Hoang Vinh Giang et dirigée par M.Nguyen Cong Toyt, vice-président permanent en charge de l’international” a t-elle ajouté.

Pour sa part, la Fédération algérienne a salué la décision de l’instance continentale.

Fédération mondiale renouvelle sa confiance en la personne de Rabie Aît Medjber. Une confiance bien méritée en raison des dernières participations et prestations fournies par nos équipes nationales sur le plan international. Les échéances internationales sont très proches et nous souhaitons atteindre tous nos objectifs pour honorer nos engagements vis à vis des membres de la grande famille du Vietnam Vo Co Truyen”, a écrit l’instance fédérale.