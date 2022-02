<span style='text-decoration: underline;'>Fawzi Derrar, DG de l’Institut Pasteur d’Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>«L’Algérie n’est pas loin de sortir du pic de la 4ème vague»</span>

Le Directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), le Dr Fawzi Derrar, a affirmé, hier, que le pays est en passe de sortir du pic de la quatrième vague.

«Selon les statistiques des contaminations enregistrées ces derniers jours, je pense que nous sommes proches de sortir du pic de la quatrième vague de la pandémie», a déclaré le Dr Derrar lors de son passage sur le plateau d’Ennahar TV. «Pour la vague actuelle, ce qui était difficile est derrière nous ; il faut maintenant se focaliser sur la vaccination», a-t-il ajouté.

Il a précisé dans ce contexte que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a affirmé ces derniers jours que certains pays, notamment en Europe, ont connu les prémices de sortie de la pandémie du coronavirus vu leurs taux importants de vaccination. «Le taux élevé de la vaccination est l’un des facteurs qui permet de sortir définitivement de la pandémie qui peut devenir ainsi une épidémie saisonnière», a ajouté le DG de l’IPA. Évoquant le sujet d’éventuels effets secondaires des vaccins, l’intervenant a précisé qu’il n’existe aucun rapport à travers les pays qui indique qu’une personne est décédée après avoir été vaccinée.

Pour ce qui est du taux de vaccination en Algérie, le Dr Derrar a affirmé que le taux se situe actuellement à 30%, précisant qu’il faut atteindre au moins 60%. Il a rappelé, par ailleurs, que le variant Omicron représente 93% des contaminations et seulement 7% pour le Delta, précisant que ce dernier «demeure dangereux». Au sujet de l’efficacité de la vaccination, le Dr Derrar a fait savoir qu’au niveau des services de réanimation dans les établissements de santé, plus de 92% des personnes qui se trouvent dans ces structures n’étaient pas vaccinées contre le coronavirus. Il a souligné dans ce sillage qu’il faut trois doses de vaccin pour renforcer l’immunité face à l’Omicron. Il a affirmé, par ailleurs, que «le risque de préemption des doses des vaccins existe réellement. Si nous sommes arrivés à cette étape, nous regrettons que des citoyens n’ont pas pu bénéficier des doses disponibles en Algérie à cause de la réticence».

Soulignant que les protocoles thérapeutiques prescrits contre le coronavirus ont démontré leur efficacité, le Dr Derrar a précisé qu’ils peuvent être modifiés ou évolués en cas de nécessité. L’intervenant a ensuite rassuré sur la disponibilité des tests antigéniques de dépistage de la Covid-19. «Les tests antigéniques sont actuellement disponibles en quantités suffisantes au niveau des pharmacies et seront disponibles en nombre important au niveau des établissements hospitaliers dans les prochains jours», a-t-il fait savoir.

Le DG de l’IPA a précisé que l’institut suit du plus près les variants et les sous-variants au niveau des différentes localités du pays en recourant à l’utilisation des tests PCR.

«Certains tests PCR permettent de connaître relativement le type du variant et ces tests seront distribués sur les centres de dépistage pour avoir un contrôle sur les variants de la Covid-19», a déclaré le même responsable.

Samir Hamiche