<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre des Finances au Vice président de la région Mena de la BM </span>:<br><span style='color:red;'>«L’Algérie n’ira pas à l’endettement extérieur»</span>

Le volontarisme de l’Etat, exprimé par le ministre, évoque clairement le non recours à la dette extérieure. M. Benabderrahmane confirme ainsi que le pays «utilisera les différents leviers internes pour assurer la couverture des besoins de financement de son effort de développement».

Le niveau très faible d’endettement de l’Algérie la met, techniquement hors d’atteinte des pressions des institutions financières internationales. Mais cela n’empêche pas l’entretien d’une coopération régulière avec la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI). Ainsi et dans le cadre des échanges d’informations et d’analyse entre l’Algérie et les institutions de Breton Wood, le ministre Finances, Aymen Benabderrahmane, a eu un contact par visioconférence avec le vice-président pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) à la Banque mondiale (BM), Ferid Belhadj. Les deux hommes qui ont évoqué l’état et les perspectives de coopération entre l’Algérie et l’institution internationale, n’étaient pas sans ignorer la situation financière fragile de l’Algérie et la détermination du président de la République à rejeter les deux solutions qui consistent en un recours à l’endettement ou à la planche à billets. La posture d’Alger, motivé par sa volonté de demeurer souveraine dans ces décisions économiques, a donc été la base des discussions devant prospecter le bénéfice du soutien de la BM dans ses efforts de développement, notamment sur les court et moyen termes. Le communiqué du ministère des Finances qui a rendu compte de l’entretien a mis en évidence le propos de M. Benabderrahmane, indique que celui-ci a indiqué que «l’Algérie a engagé un processus ambitieux de réformes, selon une démarche participative incluant non seulement l’administration et les institutions publiques, mais aussi les différents partenaires économiques et sociaux». Des réformes, en partie déjà visibles dans la Loi des finances complémentaire 2020. Pour soutenir son argumentaire, le ministre des Finances a expliqué que ces réformes «concernent divers domaines à l’instar des réformes fiscale, budgétaire, bancaire et financière, ayant pour but l’amélioration du climat des affaires en Algérie.» Autant de chantiers ouverts, mais dont on ne connaît toujours pas les initiatives qu’ils sous-tendent.

Un exercice d'équilibrisme qui réussit assez bien au gouvernement, compte tenu d'une situation sociale et économique jusque là très gérable, sans que l'Etat n'ait été poussé à l'endettement extérieur. Il y a peut être là une leçon à méditer pour de nombreux pays et même la BM. Mais

M. Benabderrahmane ne s’est pas placé en donneur de leçon et a invité la Banque mondiale à poursuivre son appui à l’Algérie, «à travers des appuis techniques, notamment dans les domaines de réformes où cette institution dispose d’une expertise avérée», rappelle la même source.

De son côté, le vice-président de la région MENA a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de la coopération engagée jusque-là avec l’Algérie. «Il a réitéré, à l’occasion, la disponibilité de la Banque mondiale à apporter son appui pour un accompagnement de l’Algérie dans son processus de réformes et de relance de son développement économique et social pour bâtir une économie diversifiée, résiliente et prospère», a conclu le communiqué.

