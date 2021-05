<span style='text-decoration: underline;'>Fédération internationale de rugby</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie obtient le statut de membre permanent</span>

L’Algérie a obtenu le statut de membre permanent de la Fédération internationale de rugby (World Rugby), permettant à la sélection nationale de prendre part aux éliminatoires du Mondial 2023 prévu en France, a appris l’APS jeudi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAR).

Outre l’Algérie, le Burundi est également devenu membre permanent à la World Rugby, portant le nombre de pays affiliés à 128, dont 19 membres associés (non permanant). «Les deux nations prendront part aux qualifications pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 par le biais de la Rugby Africa Cup 2021. La croissance rapide du rugby en Afrique s’appuie sur une stratégie visant les jeunes et les femmes, avec plus de 350.000 joueuses enregistrées en Afrique en 2020, contre 50.000 en 2012», indique le communique de l’instance internationale. «Cette annonce fait suite au lancement en avril du nouveau plan stratégique 2021-2025 de la World Rugby, qui établit un cadre pour la poursuite du développement et de l’expansion du rugby, en soutenant les fédérations et les régions dans le renforcement des capacités et des compétences, alors que la fédération internationale s’emploie toujours à avancer vers son objectif : faire du rugby un sport mondial pour tous», ajoute la même source. Sixième au classement continental, le XV d’Algérie vise une qualification au Mondial-2023 par le biais de la Coupe d’Afrique des nations 2022 (CAN-2022) qu’il doit remporter pour accéder au tournoi de qualification au Mondial qui se déroulera en France, où il évoluerait dans le groupe A aux côtés du pays organisateur, de la Nouvelle-Zélande, de l’Italie et du représentant du continent américain. Les rugbymen algériens devront d’abord passer par la phase de poules de la CAN prévue du 10 au 18 juillet à Kampala (Ouganda), aux côtés du pays organisateur et du Ghana. Les deux premiers de la poule C se qualifieront à la phase finale prévue en 2022.