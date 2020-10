<span style='text-decoration: underline;'>Inondations au Niger</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie octroie un don de 500 tentes sur instruction du Président Tebboune</span>

L’ Algérie a octroyé, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, un don de 500 tentes à la République du Niger, afin de venir en aide aux populations sinistrées par les inondations qui ont touché récemment ce pays.

Sur instruction du président de la République Abdelmadjid Tebboune, un don de 500 tentes a été octroyé à la République du Niger, afin de venir en aide aux populations sinistrées par les inondations qui ont touché récemment ce pays frère et voisin. L’acheminement de cette aide, opéré par les moyens de l’Armée nationale populaire (ANP), s’étale sur deux jours, à raison de deux vols quotidiens. Une première tranche de 250 tentes a été remise, ce jour, le 29 septembre, par l’ambassadeur d’Algérie au Niger à la ministre nigérienne Déléguée chargée de l’Intégration africaine et des Nigériens à l’extérieur, Mme Ataka Zaharatou Aboubacar, lors d’une cérémonie officielle organisée à Niamey. Les 250 tentes restantes seront livrées demain, le 30 septembre 2020.

Ce don, décidé suite à une demande officielle formulée par les hautes autorités nigériennes et qui intervient dans un contexte sanitaire particulièrement difficile marqué par la pandémie du Covid-19, s’inscrit dans le cadre de la solidarité traditionnelle algéro-nigérienne et vise à alléger les souffrances des familles affectées par ces inondations, ayant causé plusieurs pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels. Cette aide tend, également, à contribuer à la mise en £uvre du Plan d’urgence humanitaire mis en place par le gouvernement nigérien à la suite de cette catastrophe naturelle. Ce geste traduit la solidarité et la fraternité séculaires qui ont toujours prévalu dans les relations entre les deux pays frères et voisins, unis par le sang, la culture et la géographie. Il convient de signaler, enfin, que l’Algérie est le premier pays à avoir répondu favorablement à l’appel à l’aide internationale lancée par le gouvernement nigérien à la suite de ces inondations.